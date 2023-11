Region Heidelberg. (ugc/lesa) Kulturelle Sternstunden oder Volksfest? Wettkämpfe oder Wohltätigkeitsveranstaltungen? Das Wochenende rund um Heidelberg bietet wieder von allem etwas. Viele Vereine und Institutionen sind aktiv, um das Herbst-Wochenende vom Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, mit abwechslungsreichem Programm zu gestalten. Soweit bekannt, eine Übersicht der Veranstaltungen:

Dossenheim

> Langjährige aktive Kirchenchor-Sänger werden im Rahmen des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche am Sonntag geehrt. Los geht es um 10 Uhr.

> Der letzte Pflegeeinsatz des Jahres des Obst- und Gartenbauvereins findet am Samstag ab 15 Uhr auf dem Vereinsgrundstück statt. Eigenes Werkzeug kann, muss aber nicht mitgebracht werden.

> Einen Ausflug nach Schriesheim ins Café Mittendrin veranstaltet die Initiative "Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte" am Samstag. Wer direkt zum Café kommt, findet sich dort um 11 Uhr ein. Zum gemeinsamen Laufen in die Nachbarstadt treffen sich Interessierte um 9.45 Uhr am Dossenheimer Bahnhofplatz. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will, findet sich um 10.29 Uhr am Bahnhof ein. Die Anmeldung ist möglich bei Christa Winkler, Telefon 06221/866653 sowie im evangelischen Pfarramt unter Telefon 06221/866582.

Eppelheim

> Das Repair-Café ist am Samstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Repariert wird im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82.

> Zum Thema Verkehr stehen die örtlichen Grünen am Samstag von 9 bis 12 Uhr mit einem Infostand am Wasserturmplatz. Bürger können ihre Wünsche und Ideen äußern.

> Zum bundesweiten Tag des Kinderturnens lädt der TVE am Sonntag von 10 bis 12 Uhr in die Turnhalle – ein Angebot für Jungs und Mädchen im Alter von vier bis zehn Jahren. Die "Offene Turnhalle" bietet die Chance, das Turnen auszuprobieren. Anmeldungen bis Sonntag per E-Mail an TV_Eppelheim_ kinderturnen@gmx.de

Gaiberg

> Der evangelische Kirchenbauverein lädt am Samstag ab 19 Uhr zum A Capella-Wohltätigkeitskonzert mit dem "Filsbach Consort" aus Mannheim in der Peterskirche. Der Reinerlös dient der Arbeit des Kirchenbauvereins sowie der anstehenden Sanierung der Peterskirche. Mehrstimmige Arrangements von Volksliedern aus unterschiedlichen Ländern werden zu Gehör gebracht. Auch Instrumentalstücke stehen auf dem Programm.

Heiligkreuzsteinach

> Eine revierübergreifende Drückjagd findet am Samstag von 8 bis 16 Uhr in den Wäldern von Heiligkreuzsteinach und Lampenhain statt. Die Bevölkerung wird gebeten, zu dieser Zeit die Wälder zu meiden.

> Einen Line-Dance-Workshop veranstalten die Landfrauen am Samstag im Bürgersaal. Trainerin Ursula Dehoust führt von 13 bis 18 Uhr in den Gruppentanz ein. Teilnehmer bringen bequeme Kleidung und Schuhe mit, die nicht so stark am Boden haften – etwa Gymnastikschläppchen. Anmeldungen nimmt Steffi Redlow unter Telefon 0176/55646670 entgegen.

Leimen

> Das "Repair-Café" ist am Samstag von 14 bis 17 Uhr im Martin Luther-Haus geöffnet. Schon um 13 Uhr wird eine Spende für die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde St. Ilgen übergeben.

> Der Martinszug zieht am Samstag durch Leimen. Um 18 Uhr stellt sich der Zug in der Tinqueux-Allee zwischen Freibadparkplatz und Otto-Graf-Realschule auf. Von dort zieht er über Tinqueux-Allee, Weidweg, Hirtenwiesen-, Nußlocher und Rathausstraße zum historischen Rathaus, wo sich der Zug auflöst und jedes teilnehmende Kind ein Martinsmännchen erhält.

> Irish Folk wird am Sonntag ab 17 Uhr mit der Band "The Irish Jokers" in der Aegidiushalle St. Ilgen geboten: traditionelle, fröhliche Musik vom Feinsten – umrahmt von irischen und schottischen Tönen. Karten gibt es beim Kulturkreis Leimen, Telefon 06224/53372 oder per E-Mail an scheiwein-hilde@gmx.de, bei "Eisenwaren Michel" sowie an der Abendkasse.

> Eine Vernissage mit Konzert unter dem Titel "Blues im Bild" findet im Rahmen des 30. Jubiläumsjahres des Internationalen Kultur- und Wissenschaftszentrums am Sonntag in der Alten Fabrik St. Ilgen, Theodor-Heuss-Straße 41, statt. Los geht es um 18 Uhr.

Mauer

> Der Reparatur-Treff ist wieder am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Gebäude der Kinderkrippe Rappelkiste geöffnet. Anmeldungen im Rathaus per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de oder unter Telefon 0 62 26 / 92 29 0.

> "Sensation Udo und die Grabungen in der Hammerschmiede": Eine Führung durch die Ausstellung rund um den Urzeit-Menschenaffen im Heid’schen Haus wird am Samstag ab 14 Uhr angeboten.

> Eine Vortragsreihe der Stiftung "Urmensch von Mauer" findet am Samstag und Sonntag in der Sport- und Kulturhalle statt. Am Samstag um 13 Uhr steht der Vortrag "Divers und erfolgreich – Säugetiere im Schatten der Dinosaurier" auf dem Programm; ab 15 Uhr geht es um "Eine Seekuh kommt selten allein – die Bedeutung dieser Meeressäuger für die Wissenschaft, die Paläo-Ökologie und sogar Ökonomie am Beispiel besonderer fossiler Funde".

Am Sonntag um 11 Uhr beginnt ein Vortrag mit dem Titel "Die Chiwondo-Beds im Malawi Rift – Ein Korridor zwischen Ost- und Südafrika" und um 13 Uhr "Unmögliche Organe – Das Geweih und seine Evolutionsgeschichte". Ab 15 Uhr geht es um "Mighty Mouse – Die Erfolgsgeschichte der Nagetiere"; Eine Führung durch die Udo-Ausstellung wird jeweils anschließend am Samstag und Sonntag ab 16.30 Uhr angeboten.

Meckesheim

> Die offizielle Fahrzeugübergabe des "LF 10" an die Feuerwehr findet am Sonntag beim Haus der Feuerwehr statt. Ab 10.30 Uhr gibt es Frühschoppen, um 11.30 Uhr wird Mittagessen serviert, um 14 Uhr folgt die offizielle Übergabefeier.

Neckargemünd

> Der Bohrermarkt lockt wieder mit zahlreichen Attraktionen. Das Volksfest beginnt am heutigen Freitag mit dem Abendbummel in der Altstadt unter dem Motto "Neckargemünd erleuchtet". Beim Flanieren darf eingekauft und geschlemmt werden. Um 19.30 eröffnen Bürgermeister Frank Volk und Festwirt Tilmann Werner den Markt auf dem Festplatz unter der Friedensbrücke bei zünftigen Klängen der Trachtenkapelle Dilsberg, die nach den Salutschüssen der Schützengesellschaft durch den Abend begleiten wird.

Am Samstag von 14.30 bis 18 Uhr sind die Senioren der Kernstadt in der Aula des Schulzentrums Gäste beim Seniorennachmittag. Die Senioren der Stadtteile sind am Sonntag eingeladen. Es spielt der Musikverein Trachtenkapelle, auch die Tanzgruppen der Karnevalsgesellschaft treten auf. Am Samstagabend heizt die Band "Gonzo’s Jam" ein.

Am Sonntag findet ab 10 Uhr in der St. Ulrichskirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Um 11 Uhr gibt es auf dem Festplatz ein Jazz-Frühstück. Zudem laden die Altstadt-Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Verkaufsoffenen Sonntag. Am Montag treffen sich die Firmen, Institutionen und Behörden zum Behörden- und Familiennachmittag auf dem Festplatz.

Der Dienstag ist Familientag: Die Fahrgeschäfte halten vergünstigte Angebote bereit. Auf der Bühne findet ein Kinderprogramm statt, um 18.15 Uhr beginnt die Aufstellung zum Martinszug nahe der Evian-Brücke, Ecke Elsenzweg.

> Der Obst- und Gartenbauverein führt am Samstag von 14 bis 16 Uhr im Naturschutzgebiet Kleingemünd eine Begehung durch. Dabei geht es um die Erhaltung der Artenvielfalt sowie um das Naherholungsgebiet Streuobstwiese und dessen Funktion sowie um den Schutz des Gebietes. Treffpunkt ist beim DM-Markt in Kleingemünd. Der Weg führt nach einer Einweisung durch den Vorsitzenden Giuseppe Fritsch zum Grenzweg Baden Württemberg-Hessen.

> Zum Berglauf auf den Königstuhl lädt die Leichtathletik-Geimeinschaft am Samstag. Der Startschuss für alle Wettbewerbe fällt vor der Grundschule. Die Biker starten um 14 Uhr, die Läufer um 14.15 Uhr, Kinder und Jugendliche um 14.30 Uhr. Die fast zwölf Kilometer lange Strecke führt von Neckargemünd zum Heidelberger Hausberg.

Es sind 450 Meter Höhendifferenz zu überwinden. Aufgrund der Kinder- und Jugendläufe werden am Samstag von 14 bis 16 Uhr im Bereich von Banngartenstraße, Alter Bammentaler Wald, Hildastraße, Waldstraße und Luisenstraße Sperrungen eingerichtet.

> Eine Ausstellung zum Thema "Straße, Schiene, Fluss – Verkehrswege in Neckargemünd" wird am Sonntag um 14 Uhr im Museum im Alten Rathaus eröffnet. Die Ausstellung des Arbeitskreises Museum im Kulturverein Neckargemünd ist noch bis zum 24. März 2024 zu sehen.

Neckarsteinach

> Elektroschrott können Neckarsteinacher Bürger am Samstag auf dem Gelände des städtischen Bauhofs abgeben. Das Angebot gilt von von 10 bis 12 Uhr.

> "Neuauflage der Kammermusik – warme Cello-Herbstklänge und perlende Klavier-Regentropfen mit hellen Sopran-Lichtstrahlen" heißt es am Samstag ab 19 Uhr im Bürgerhaus "Zum Schwanen". Cornelia Rau-Spitzner musiziert mit Künstlern aus der Kurpfalz.

> Zu "Weihnachten im Schuhkarton" lädt wieder die evangelische Kirchengemeinde ein. Die "Packparty" dazu findet am Samstag statt: Von 12 bis 14 Uhr können Spenden im Martin Luther-Haus abgegeben werden, von 14 bis 16 Uhr werden diese verpackt. Weitere Infos bei Renate Feick unter Telefon 0170/33315 46.

> Die Schatzsuche in der katholischen Kirche geht am Sonntag weiter. Los geht’s um 10 Uhr mit einer Spielstraße vor der Kirche und im Pfarrhaus. Dabei können Kinder basteln, spielen und experimentieren. Für Erwachsene stehen warme Getränke und Kuchen bereit. Der Gottesdienst mit schwungvollen Liedern, spannenden Geschichten und altersgerechten Kleingruppen beginnt um 10.30 Uhr.

Nußloch

> Der Freundeskreis Nußloch-Andernos lädt zum Herbstfest am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr im Foyer der Festhalle. Angeboten werden frische Austern und andere französische Spezialitäten.

> Die Nußlocher Mahlzeit bietet die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag ab 12.30 Uhr im Gemeindehaus in der Hauptstraße 99 an. Ab 12.30 Uhr sind Menschen mit kleinem Geldbeutel willkommen sowie alle, die gerne in Gemeinschaft essen.

Sandhausen

> Der Schützenverein lädt am Samstag ab 19 Uhr zum Königsball. Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder sind Teil des Programms im Schützenhaus.

> "Zum Henker mit den Henks": Dieses Stück präsentiert die Sandhäuser Bühne am Samstag ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag ab 18 Uhr in der Aula des Friedrich-Ebert-Schulzentrums. Die schwarze britische Komödie garantiert einen tollen Theaterabend. Weitere Aufführungen finden am 11. November ab 19.30 Uhr und am 12. November ab 18 Uhr statt.

Wiesenbach

> Das "Sonrisa" Jazz-Trio tritt am Samstag ab 19.30 Uhr im Antoniushof unter dem Motto "Jazz ist gar nicht so schlimm" auf. Geboten werden einige der schönsten Melodien aus der Geschichte des Jazz.