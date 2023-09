Rettigheim. (kbw) Ob bei der Entstehung des Ortsnamens Rettigheim wohl der Rettich eine Rolle gespielt hat? Oder vielleicht auch das Radieschen, ein anderes, nahe verwandtes Kreuzblütengewächs? Der Name "Radincheim", mit dem der heutige Mühlhausener Ortsteil bei seinen ältesten bekannten Erwähnungen der 780er Jahre nach Christus in Schriftform verewigt wurde, weisen zumindest grob in diese

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote