Freitag, 15. August 2025

zurück
Plus "Baumpflanz-Challenge" Hirschberg

Wehr zeigt sich ganz groß mit kleiner Eiche

Hirschberger Einsatzkräfte haben "Baumpflanz-Challenge" absolviert und dazu ein Video gedreht.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 13 Sekunden
Mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen: der zarte Eichen-Setzling der Hirschberger Feuerwehr. Screenshot: ans

Hirschberg. (ans) Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg macht nicht nur mit ihrer aktuellen Werbekampagne von sich reden, sondern hat nun auch erfolgreich die "Baumpflanz-Challenge" absolviert und darüber ein unterhaltsames Video gedreht, das man derzeit auf Facebook bewundern kann.

Darin zu sehen: Der Gerätewagen-Transport (GW-T) rückt zu einem ganz besonderen Einsatz aus – nur wenige

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.