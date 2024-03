Region Heidelberg. (cm) "Der hat Dialekt gesprochen wie ich", sagt Alfred Beck. "Und ich habe es anfangs sogar geglaubt." Der 69-jährige Bammentaler bekam dieser Tage einen Anruf von der Polizei – so zumindest sagte es der Mann am anderen Ende der Leitung.

Dieser berichtete, dass die Beamten drei Männer festgenommen haben, zwei seien in Haft, einer sei entkommen. Die Polizisten hätten Diebesgut und ein Adressbuch gefunden, in dem auch der Name des Bammentalers stehe. "Das ging bestimmt zehn Minuten", erzählt Beck und vermutet, dass im weiteren Verlauf des Telefonats der falsche Polizist an Informationen über Wertsachen und Geld kommen wollte. Doch als dieser merkte, dass Beck den Betrugsversuch witterte, legte er auf.

Von der echten Polizei habe er dann erfahren, dass in Bammental und Umgebung gerade zahlreiche Einwohner sogenannte Schockanrufe von falschen Polizisten bekommen. Polizeisprecherin Sabine Abeln bestätigt, dass es in diesem Jahr im Bereich des Neckargemünder Reviers zu 14 Schockanrufen kam – überwiegend von falschen Polizisten.

"Die Anrufe erfolgten jeweils am späten Morgen oder mittags", so Abeln. "Überwiegend waren die Geschädigten deutlich über 80 Jahre alt." Durch intensive Präventionsmaßnahmen sei es zu keinem finanziellen Schaden gekommen.