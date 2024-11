Bammental. (bmi) Eingeschlagene Scheiben, Farbschmierereien und auch Hakenkreuze: Im Schulzentrum waren über das Wochenende Vandalen unterwegs und haben dabei im Wort- wie übertragenen Sinne einen Scherbenhaufen hinterlassen. Auch im Duft- und Heilkräutergarten wurden Schaden und Müll hinterlassen.

Die Gemeinde hat im Schulzentrum immer mal wieder mit Vandalismus zu kämpfen, berichtet Bürgermeister Holger Karl auf Nachfrage. "Das Ganze hat mittlerweile ein erschreckendes Ausmaß angenommen und es ist unfassbar, wie immer wieder sinnlos mutwillig Sachen zerstört werden", spricht der Rathauschef Klartext.

In diesem Fall sollen Unbekannte zwischen Freitag und Montag laut Polizei "mehrere Gebäude des Schulzentrums" beschädigt haben. Konkret genannt werden zerstörte Glasscheiben im Eingangsbereich der Sporthalle und an einem Bauwagen. Zudem seien "zahlreiche Scheiben mit Tags und Bildern sowie mit einer Vielzahl von verfassungsfeindlichen Symbolen" beschmiert worden.

Bei Letzterem handelt es sich vornehmlich um Hakenkreuze, wie ein Polizeisprecher bestätigt. Bei dem Bauwagen handelt es sich um jenen im Schulgarten der Elsenztalschule – hier wurde die Scheibe offenbar mit einem dort gefundenen Kürbis beschädigt.

Gerade der emotionale Schaden ist enorm, heißt es aus der Schulleitung: Der Schulgarten werde von den Klassen eins bis zehn als riesiger Gewinn angenommen und mit viel Zeit wie Muße gestaltet. Noch werde das Gelände provisorisch mit Bauzäunen geschützt – das hier dennoch eingedrungen wurde, mache kein gutes Gefühl. "Dass hier rohe, grobe Gewalt gegen etwas gerichtet wird, was mit viel Herzblut und Engagement entstanden ist, ist unerträglich", findet der Bürgermeister.

Was das Thema Vandalismus angeht, seien Gemeinde und Schule im präventiven Bereich intensiv tätig, alles darüber hinaus Aufgabe der Polizei. Karl weiß aber auch: "Wir haben hier einen großen Schulstandort, direkt daneben einen S-Bahnhof – das bringt automatisch gewisse Dinge mit sich."

Ob die Polizei hier einen Kriminalitätsschwerpunkt sieht, konnte ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage nicht beantworten. Ebenso keine Informationen lagen den Beamten zu einem Vorfall im Duft- und Heilkräutergarten am Alten Friedhof vor: Hier hatten Unbekannte in der Nacht auf Samstag einen Holzzaun beschädigt und Müll sowie weiteres Chaos hinterlassen, wie ein Bürger auf Facebook berichtete. Für die Fälle im Schulzentrum sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können unter Telefon 0621/1744444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.