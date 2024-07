Bammental. (lew) Das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Bammental ist am Wochenende zum Opfer von Vandalismus geworden. Wie der zweite stellvertretende Kommandant Christian Leschke auf RNZ-Nachfrage berichtete, habe er den Schaden an einem der Plastikfenster des Rolltors am Samstagvormittag festgestellt, als er sich zu einem Lehrgang, bei dem er Ausbilder ist, auf den Weg machen wollte.

Eines der Plastikfenster sei auf Höhe der Frontscheibe der Feuerwehrfahrzeuge eingeschlagen worden. Von den Fahrzeugen selbst sei glücklicherweise keines beschädigt worden. Laut Leschke muss sich die Tat zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zugetragen haben. Die Feuerwehr Bammental habe daraufhin bei der Polizei eine Anzeige gegen unbekannt gestellt.

Welches "Tatwerkzeug" benutzt wurde, sei relativ eindeutig, so Leschke: Auf der dem Feuerwehrhaus gegenüberliegenden Straßenseite gebe es zwei Bonbon-Automaten. Oder besser gesagt: Es gab sie. Die Vandalen hätten diese Automaten nämlich beide zerstört und dann mit dem Schließblech des einen Automaten das Fenster des Feuerwehrhauses eingeschlagen, rekonstruiert Leschke den Vorfall. Die weiteren Ermittlungen habe die Polizei übernommen. Hinweise auf die Täter gab es am Sonntag noch keine.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06223/92540 bei der Polizei zu melden.