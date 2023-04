Die "Gewinnervariante" für die künftige Radroute führt über überwiegend bestehende Feld- und Waldwege. "Nur am Gaiberger Ortsausgang müssen wir einen Teil des Radwegs ganz neu erschließen", so Planer Lenz. Bei den bestehenden Radwegen sei der Wechsel der Oberflächen weg von Schotter hin zu Asphalt zumindest im Wald kritisch zu sehen. Für eine entsprechende Förderung müsse der Weg komplett asphaltiert werden. Vom Abzweig der Bammentaler Straße gehe es am Klärwerk vorbei und dann auf einen teils schon asphaltierten Forstweg. Über die Totenweghütte geht es durch den Wald, ehe die Radler mit der Waldstraße den Bammentaler Ortseingang erreichen. Ulf Höppner (Grüne) merkte die rege forstwirtschaftliche Nutzung der Route mit schweren Gerät an und hatte "arge Bedenken", dass die Asphaltierung recht schnell ramponiert werde. Schweres Gerät ...

Wer aktuell von Gaiberg nach Bammental oder umgekehrt radeln möchte, nutzt dazu vornehmlich Wald- und Forstwege. Der offiziell ausgewiesene Radweg führt indes am Gaiberger Ortsausgang einige Hundert Meter lang auf der Landesstraße 600 (L 600). "Eine sehr kurvige Strecke mit Tempo 70", betonte Simon Lenz vom Büro Willaredt, das für die Planung des neuen Radwegs verantwortlich ist. "Der Hauptgrund ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit", schob er zugleich hinterher. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie wurden zunächst mehrere Streckenvarianten betrachtet. Eine Route über den Gaiberger Festplatz wurde ebenso verworfen wie jene am Waldrand im Gaiberger Norden entlang. "Der Umweg war zu groß, das würden die Leute nicht annehmen", meinte Lenz. Frohe Kunde gab es von Bürgermeister Holger Karl: Vom Land habe man bereits einen Vorbescheid für eine Förderung erhalten

Bammental. Acht Ja-Stimmen, acht Enthaltungen: eine Abstimmung, die wie ein Patt aussieht – und gleichzeitig formell als einstimmig gilt. Dies gab es in der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderats, als es um einen Radweg von Bammental nach Gaiberg ging. Beziehungsweise genauer darum, die Planungsleistungen hierzu zu vergeben. Was in Gaiberg längst erfolgt ist, geriet in Bammental zur schweren Geburt mit vielen Fragen und Zweifeln (siehe weiterer Artikel unten).

– es winken Zuschüsse von 80 bis 90 Prozent der Kosten.

Die "Gewinnervariante" für die künftige Radroute führt über überwiegend bestehende Feld- und Waldwege. "Nur am Gaiberger Ortsausgang müssen wir einen Teil des Radwegs ganz neu erschließen", so Planer Lenz. Bei den bestehenden Radwegen sei der Wechsel der Oberflächen weg von Schotter hin zu Asphalt zumindest im Wald kritisch zu sehen. Für eine entsprechende Förderung müsse der Weg komplett asphaltiert werden. Vom Abzweig der Bammentaler Straße gehe es am Klärwerk vorbei und dann auf einen teils schon asphaltierten Forstweg. Über die Totenweghütte geht es durch den Wald, ehe die Radler mit der Waldstraße den Bammentaler Ortseingang erreichen. Ulf Höppner (Grüne) merkte die rege forstwirtschaftliche Nutzung der Route mit schweren Gerät an und hatte "arge Bedenken", dass die Asphaltierung recht schnell ramponiert werde. Schweres Gerät komme pro Fläche "nur alle 120 Jahre" zum Einsatz, meinte Albrecht Schütte (CDU/BV), während Bauamtsleiter Oliver Busch je nach Verkehr den Ausbaustandard für die Strecke festlegen wollte.

Das beauftragte Büro macht sich jetzt an die Entwurfsplanung für die gewählte Streckenvariante – oder wie Rathauschef Karl sagte: "Es wird nun in der Detailtiefe nachgeschärft." Das Ganze hat mit dem 30. Mai eine baldige Frist. Bis dahin muss der Förderantrag beim Land eingegangen sein. Dann wird es auch eine erste Kostenschätzung geben. Danach erfolgen die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen für den Radwegausbau, der bereits im Ausbauprogramm des Landes für Rad- und Fußwege bis 2027 enthalten ist.

Wer nutzt ihn wirklich, muss er durchweg asphaltiert sein – und geht er zulasten von Spaziergängern und Wanderern? Rund um die Vergabe der Planungsleistungen für den Radweg Bammental-Gaiberg entspann sich im Gemeinderat eine lebhafte Debatte.

> Die Kosten-Nutzen-Frage: "Haben uns fünf zusätzliche Radfahrer aus Gaiberg oder das vermeintliche Zauberwort Förderung vernebelt?", warf Altgemeinderat Peter Dunkl nun als Einwohner in die Runde der "Ex-Kollegen". "Wir müssen überlegen, ob wir dem Förderanspruch der Asphaltierung gerecht werden wollen oder eine Nummer kleiner fahren", hatte zuvor bereits Rainer Stetzelberger (CDU/BV) die Kosten-Nutzen-Frage gestellt. Elisabeth Hanne (UWB) sprach von "nebulösen Nutzerzahlen" und konnte sich als E-Bike-Fahrerin das Radeln auf der Strecke nicht vorstellen. Albrecht Schütte (CDU/BV) sah in den über 100 Gaibergern an Bammentaler Schulen die Hauptnutzer. "Der Weg wird ihnen und damit indirekt auch uns als Schulstandort nutzen", sah es Clemens Deibert (UWB) ähnlich. Ulf Höppner (Grüne) erwähnte "einige kritische Stellen", die aber allesamt zu regeln seien.

> Die ökologische Frage: "Wir alle bekommen eingebläut, die Natur zu erhalten – und im Endeffekt versiegeln wir hier wieder Flächen", merkte Rosemarie Huber (SPD) an. Sie sei für Radwege, könne aber nicht verstehen, dass diese nur asphaltiert gefördert würden. "Die Politik hat verstanden, dass viele Radler nicht auf Schotter unterwegs sind, sondern sich Wege suchen, die in Ordnung sind", meinte Bürgermeister Holger Karl. Er lobte die Strecke als gut gewählte Trasse ohne große Neubauten. Auf den bestehenden Wegen wachse auch heute schon nichts – Asphalt oder Schotter mache keinen großen Unterschied, so der Rathauschef. Nur bei kompletter Asphaltierung erfolge die Förderung, auch abseits starker Steigungen sei kein grüner Mittelstreifen oder ähnliches möglich, betonte Streckenplaner Simon Lenz auf Nachfrage von Cordula Dörfer (CDU/BV). "Wir bauen keinen Radweg für den Mountainbikesport, sondern für E-Bike-Fahrten zu Schule, Einkauf oder Bahnhof", betonte Schütte. Und weiter: "Wir sollten ehrlich sein: Wenn wir keinen Radverkehr wollen, fahren die Leute weiter Auto – das ist auch nicht ökologisch."

> Die Interessenfrage: "Die oberere Waldstraße ist ein unglaublich beliebter Spazierweg, dort beginnt für viele die Naherholung", sagte Dörfer. Viele Fußgänger etwa mit Knie- oder Hüfterkrankung würden den Weg nicht mehr nutzen, weil sie Asphaltwege vermeiden, merkte Peter Dunkl später an. Der Alt-Gemeinderat zeigte sich zudem von der Abstimmung mit je acht Ja-Stimmen sowie Enthaltungen "enttäuscht", wo doch die meisten Wortbeiträge gegen die Radwegplanung waren. "Bitte berücksichtigen Sie nicht nur die Fraktion der Fahrradfahrer", merkte ein anderer Bürger an. Speziell die Route bis zur Totenweghütte werde von Fußgängern, Joggern, Hunde- und Pferdehaltern sowie Wanderern gerne genutzt. "Auch der Erholungswert für das Blumenviertel und den Fischersberg ist wichtig."

> Die Sicherheitsfrage: Die Teerstraße werde so manchen Radler bergab zum Rasen verleiten, "die Geschwindigkeit wird gewaltig, die Lage in der Waldstraße konfliktträchtig sein", warnte Dörfer. Rüdiger Heigl (SPD) fragte nach der Verkehrssicherungspflicht für den asphaltierten Radweg, etwa bei Schnee- oder Laubfall. Diese liegt laut Rathauschef Karl bei der jeweiligen Kommune, wobei fast die ganze Strecke auf Bammentaler Gemarkung verlaufe. Während Dominik Simon (Grüne) eine Verkehrssicherheitspflicht nur innerhalb geschlossener Ortschaften sah, fürchtete Stetzelberger hohe laufende Kosten und Mehrarbeit für bereits beanspruchte Gemeindemitarbeiter. Höppner drang auf die Absicherung von Schotter auf den einmündenden, rege genutzten Wegen.