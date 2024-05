Dielheim. (kbw) Wie im vergangenen Jahr will die Gemeinde Dielheim auch 2024 Balkonkraftwerke fördern – wenn auch unter anderen Bedingungen als bisher. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die neue Förderrichtlinie ist zum 1. Mai in Kraft getreten und gilt bis zum 31. Dezember.

2023 hatte die Gemeinde erstmals ein solches Förderprogramm