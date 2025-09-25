Donnerstag, 25. September 2025

Plus Baiertal

Die Apfelernte läuft auf Hochtouren

Das wechselhafte Wetter hat die Obstbauern in der Region vor Herausforderungen gestellt.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Daniel Gefäller vom gleichnamigen Obsthof in Baiertal ist zufrieden mit der diesjährigen Apfelernte. Ein trockenes Frühjahr wechselte sich mit Niederschlägen und einigen Hitzetagen ab. Die Temperaturen im September seien optimal, sagt Gefäller. Foto: Bülow

Von Konrad Bülow

Baiertal. Von den Ästen der Obstbäume wandern die großen runden Früchte erst in die Holzkisten der Erntehelfer, von dort geht es ins Lager und alsbald über die Ladentheke: Die Apfelernte ist in vollem Gange. Bisher sind die Obstbauern in der Region mit Ertrag und Qualität insgesamt zufrieden.

Wobei das durchwachsene Wetter einige Herausforderungen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
