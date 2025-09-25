Von Konrad Bülow

Baiertal. Von den Ästen der Obstbäume wandern die großen runden Früchte erst in die Holzkisten der Erntehelfer, von dort geht es ins Lager und alsbald über die Ladentheke: Die Apfelernte ist in vollem Gange. Bisher sind die Obstbauern in der Region mit Ertrag und Qualität insgesamt zufrieden.

Wobei das durchwachsene Wetter einige Herausforderungen