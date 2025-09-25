Die Apfelernte läuft auf Hochtouren
Das wechselhafte Wetter hat die Obstbauern in der Region vor Herausforderungen gestellt.
Von Konrad Bülow
Baiertal. Von den Ästen der Obstbäume wandern die großen runden Früchte erst in die Holzkisten der Erntehelfer, von dort geht es ins Lager und alsbald über die Ladentheke: Die Apfelernte ist in vollem Gange. Bisher sind die Obstbauern in der Region mit Ertrag und Qualität insgesamt zufrieden.
Wobei das durchwachsene Wetter einige Herausforderungen
