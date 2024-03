Region Heidelberg. (ugc/luw) Fisch essen am Karfreitag, Osterfeuer am Samstag, am Sonntag in die Kirche und am Montag zum Ostereierschießen: Das christliche Fest wird begleitet von zahlreichen Veranstaltungsangeboten mit Tradition. Neben dem Kreuzweg mit den Kirchengemeinden, Passionsspielen für Kinder und der Andacht sind Osterrallye, "Monstercup" und Kickerturnier sportliche Höhepunkte des langen Wochenendes vom Gründonnerstag, 28. März, bis Ostermontag, 1. April.

Bammental

> Singen mit Geist, Seele und Körper heißt es am Karfreitag von 16 bis 19 Uhr im Familienzentrum. Der Bammentaler Musiker Hartmut Hatzfeld lädt Menschen, die schon immer mal – oder wieder – singen möchten, ein zum Mitmachen. Voraussetzungen sind nicht erforderlich, lediglich die Freude am Singen ist hilfreich. Ein Mix aus Meditativem und Singer-Songwriter-Liedern wird angeboten.

Dossenheim

> Einen ökumenischen Kinderkreuzweg gibt es am Karfreitag um 11 Uhr in der Friedhofskapelle. Am Ostersonntag wird zudem um 11 Uhr die Kinderkirche mit Ostereiersuche durchgeführt.

> Ostereierschießen heißt es am Ostermontag von 11 bis 17 Uhr im Schützenhaus. Dazu sind nicht nur Mitglieder, sondern auch Freunde des Vereins und alle Interessenten eingeladen. Geschossen wird mit Luftdruckgewehr auf Scheiben. Jeder Treffer wird mit einem bunten Osterei, ein Zehner-Treffer mit zwei Eiern belohnt.

Eppelheim

> Der "Monstercup", das Benefiz-Eishockey-Turnier, welches Sport, Gemeinschaft und einen guten Zweck vereint, wird am Karfreitag ab 8 bis circa 18 Uhr im Icehouse ausgetragen. Es ist mittlerweile die sechste Auflage des Monstercups. Acht Mannschaften treten auf dem Eis gegeneinander an.

Sie spielen nicht nur um den Pokal, sondern auch um Unterstützung für den Wünschewagen des ASB Rhein-Neckar – ein Projekt, das schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch erfüllt – sei es ein Besuch am Meer, ein letztes Konzert oder ein Wiedersehen mit Angehörigen. Für das leibliche Wohl ist beim "Monstercup" gesorgt. Zudem rundet eine Tombola das Rahmenprogramm ab.

> Die "Klangkörperchen", der Kinderchor, lädt Kinder und Familien am Karfreitag um 11 Uhr zu einem Passionsspiel in die Christkönigkirche ein. Dabei geht es darum, bei diesem Passionsspiel Jesus auf seinem letzten Weg zu begleiten.

> Zum Backfischverkauf lädt der Angelsportverein am Karfreitag von 11 Uhr bis 14.30 Uhr im Vereinsheim in der Schwetzinger Straße 31/1 ein. Zum Mitnehmen werden verschiedene Backfische zubereitet. Im Vereinsheim gibt es außerdem Getränkeverkauf und Einkehrmöglichkeit.

> Zur spannenden Osterrallye lädt die Stadt am Ostermontag zwischen 13 und 16 Uhr im gesamten Stadtgebiet. Dazu aufgerufen sind Kinder und Jugendliche. Start und Ziel ist vor dem Rathaus. An Mitmachstationen sind Aufgaben zu lösen. Mehrere Vereine und Organisationen sind beteiligt.

Gaiberg

> Ein Osterfeuer am Kraichgaublick veranstalten am Samstag die katholische und evangelische Kirchengemeinden mit Unterstützung der politischen Gemeinde. Wer am Kreuzweg teilnehmen möchte, kann um 18.15 Uhr an der evangelischen Kirche sein. Der Weg führt über den Friedhof zur Panoramastraße und weiter auf dem Ochsenpfad durch den Wald.

Dabei finden auch kurze Andachten statt. Die Andacht mit dem Posaunenchor am Kraichgaublick beginnt um 19.45 Uhr. Danach wird ein Osterfeuer entzündet. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst um 9.45 Uhr in der katholischen Kirche statt.

Leimen

> Zu einer meditativen Mahlfeier lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Ilgen am Donnerstag ein. Ab 19 Uhr gibt es im Martin-Luther-Haus Brot, Wein, Traubensaft und anschließend Suppe. Auch zu einer "kleinen meditativen Aktion" wird eingeladen.

> Eine Betstunde der katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu findet am Donnerstag in der Herz-Jesu-Kirche statt. Diese beginnt um 21.30 Uhr. Morgengebete gibt es am Freitag und Samstag jeweils ab 7 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche.

> Zum Kreuzweg lädt die katholische Pfarrgemeinde am Freitag ab 10 Uhr ein. Beginn ist am Haus Karmel, von dort geht es über Rathausplatz und Mauritiushaus zur Herz-Jesu-Kirche. Um 15 Uhr beginnt dann die Karfreitagsliturgie in der Herz-Jesu-Kirche.

> Am "Diljemer Waldsee" lädt der Angelsportverein St. Ilgen am Karfreitag zum Karfreitagfischessen ein. Los geht’s um 11 Uhr.

> Ein Karfreitagskonzert findet am Freitag ab 15 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche St. Ilgen statt. "Bach zur Passionszeit" wird zu hören sein, dazu gibt es moderne Lyrik.

> Ein Gottesdienst zur Osternacht findet am Ostersamstag um 21 Uhr in der Mauritiuskirche statt.

> Die evangelische Kirchengemeinde führt am Ostersonntag ab 8 Uhr einen Gottesdienst auf dem Bergfriedhof Leimen durch.

> Ein Gottesdienst mit Taufe wird von der evangelischen Kirchengemeinde am Ostersonntag um 10 Uhr in der Mauritiuskirche abgehalten.

> Zum Osterschießen lädt die Schützengesellschaft am Montag ein. Los geht’s in der Heltenstraße 46 um 10 Uhr.

Lobbach

> Zum Fischessen lädt der Sportschützenverein Waldwimmersbach am Karfreitag ab 11 Uhr ins Schützenhaus ein. Auch verschiedene Beilagen werden angeboten.

> Eine "Neon-Kabinenparty" und zugleich Osterparty findet am Ostersamstag ab 20 Uhr im Clubhaus des SV Waldwimmersbach statt. In verschiedenen Bereichen des Clubhauses wird unterschiedliche Musik geboten.

Mauer

> Ein lustiges Oster-Erzählstündchen bietet die Gemeindebücherei am Donnerstag in zwei Etappen. Los geht es ebendort um 14 Uhr für Kinder ab vier Jahren, die von je einem Erwachsenen begleitet werden sollten. Danach folgt ein Angebot für Kinder ab acht Jahren, das um 15 Uhr beginnt. Um Anmeldung unter Telefon 0 62 26 / 78 77 92 oder per E-Mail an buecherei.mauer@gmx.de wird gebeten.

> Ein ökumenischer Kreuzweg der Jugend wird am Donnerstag geboten. Los geht’s mit Gottesdiensten in evangelischer und katholischer Kirche um 19 Uhr. Danach startet bis 21.45 Uhr ein gemeinsamer Jugendkreuzweg durch den Ort.

> Zum Fischessen lädt der Angelsportverein am Karfreitag ab 11 Uhr ins Schützenhaus. Auch der Schützenverein lädt dazu ein. Angeboten werden verschiedene gebackene Fische mit Beilagen sowie eine große Kuchenauswahl. Die Speisen können auch mitgenommen werden.

Meckesheim

> Fischessen wird vom Angelsportverein am Freitag in der Steingasse 1a angeboten. Los geht’s um 10.30 Uhr.

> Ein Kickerturnier findet am Samstag ab 15 Uhr im Clubhaus des FC Germania in Mönchzell statt. Es winken attraktive Preise. Gespielt wird auf Profi-Turnierkicker. Danach steigt eine "Afterturner-Party".

Neckargemünd

> Ein Karfreitagsfischverkauf wird am Karfreitag vom Sportanglerverein angeboten. Von 11 bis 15 Uhr gibt es auf dem Vereinsgelände in der Falltorstraße 30 frittierte Fischfilets – zum Verzehr vor Ort oder auch zum Mitnehmen.

> Ein "Verkauf von Osterkuchen" wird gegen eine Spende am Ostersonntag nach dem Gottesdienst um 11 Uhr in Mückenloch angeboten. Der Erlös dient den Projekten im Partnerdorf Motil und dem Kinderheim in Trujillo.

> Zur Unterschriftensammlung ruft die Bürgerinitiative Waldwende am Samstag auf dem Marktplatz Neckargemünd auf. Dabei geht es um eine potenzielle Bürgerbeteiligung in Form eines Waldbeirates für die Entwicklung und Umsetzung des neuen Einrichtungswerkes, also den Zehn-Jahresplan des Forstes.

Neckarsteinach

> Zur Blutspende ruft der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes am Ostersamstag zwischen 11 und 15 Uhr in der Vierburgenhalle auf.

> Eine Osternacht mit Taufen findet am Ostersamstag ab 21 Uhr im Forsthaus Michelbuch statt. Dazu lädt der CVJM ein.

Nußloch

> Ein ökumenischer Jugendkreuzweg wird am Karfreitag ab 15 Uhr vor der katholischen Kirche Nußloch von der römisch-katholischen Kirchengemeinde angeboten. Der Kreuzweg endet an der evangelischen Kirche Nußloch. Dieses Angebot findet in Zusammenarbeit mit den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Leimen, Nußloch, Sandhausen, St. Ilgen und Gauangelloch statt.

Sandhausen

> Den Weg Jesu von seiner Verhaftung am Ölberg bis zum Kreuz auf dem Hügel in Golgatha nachempfinden: Ein Kreuzweg für Kinder wird von der römisch-katholischen Kirchengemeinde in der Seelsorgeeinheit am Karfreitag um 11 Uhr im Gemeindezentrum angeboten.

> Der Osterspaziergang zum Hinkelesstein findet mit dem Verkehrs- und Heimatverein am Sonntag statt. Treffpunkt für Kinder und Erwachsene ist um 15 Uhr am Parkplatz in der verlängerten Waldstraße. Die Teilnehmer sollten ein Ei mitbringen: So wird ein alter Brauch wiederbelebt – und vielleicht hört man ja gemäß der alten Legende ein Hühnchen piepsen, wenn man mit Ei in der Hand das Ohr an den Stein legt ...

Schönau

> Der Fischverkauf des Angelvereins beginnt am Freitag um 11 Uhr. Wer aber nichts vorbestellt hat, dürfte in Sachen Fisch Pech haben: Spontan erworben werden kann im Vereinsheim lediglich Kuchen.

Spechbach

> Seine traditionelle Kräuterwanderung bietet der Naturheilverein Spechbach und Umgebung am Donnerstag an: Kräuterführer Thorsten Koglin erläutert zwischen 15 und 17 Uhr Geschmäcker und Wirkungen der "ersten Notfallapotheke vor Ort". Treffpunkt ist am Parkplatz des Horrenberger Waldspielplatzes, Ortsausgang Horrenberg in Richtung Dielheim; eine Anmeldung per E-Mail an anmel dung@nhv.spechbach.de ist unbedingt erforderlich. Weitere Informationen unter www.nhv-spechbach.de