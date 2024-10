Laudenbach. (RNZ) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe haben am Montag, 30. September, die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke der Bundesstraße B3 zwischen den beiden Kreisverkehren nördlich und südlich von Laudenbach begonnen. Der Baustellenbereich verläuft zwischen dem südlichen und nördlichen Kreisverkehr von Laudenbach. Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften werden die Sanierungsarbeiten unter Vollsperrung der B3 durchgeführt. Die Baumaßnahme ist in sechs Bauabschnitte aufgeteilt und kann voraussichtlich bis Mitte November 2024 abgeschlossen werden.

Mit Abschluss des Bauabschnitts 4 steht am Mittwoch, 30. Oktober, der Umbau der Verkehrsführung für Bauabschnitt 5 bevor. Bereits vor Baubeginn des Bauabschnitts 5 kann es daher in diesem Bereich zu verkehrlichen Einschränkungen kommen.

Bauabschnitt 5: BFT-Tankstelle bis Einmündung B 3/Stettiner Straße

Die Hauptarbeiten beginnen weiterhin unter Vollsperrung der B3 am Mittwoch, 30. Oktober, und dauern voraussichtlich eine Woche. Eine Durchfahrt auf der B3 ist nicht möglich. Die großräumige Umleitung ab dem südlichen Kreisverkehr erfolgt über die Südspange auf die Kreisstraße K4229. Ab hier verläuft die Umleitung weiter auf der K4229 bis zum Kreisverkehr nördlich von Laudenbach auf die B3.

Aus Norden kommend führt die Umleitung in Richtung Hemsbach ab dem nördlichen Kreisverkehr von Laudenbach über die K 4229 zur Südspange und über den südlichen Kreisverkehr von Laudenbach zurück auf die B3.

Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Innerhalb von Laudenbach ist die Straße von Süden kommend bis zur bft-Tankstelle befahrbar. Von Norden kommend jedoch nur bis zur "Stettiner Straße".

Bauabschnitt 6: Einmündung B3/Stettiner Straße bis Kreisverkehr nördlich von Laudenbach

Bauabschnitt 6 schließt zeitlich direkt an Bauabschnitt 5 an. Die Hauptarbeiten, die ebenso unter Vollsperrung stattfinden, beginnen am Dienstag, 6. November, und dauern voraussichtlich bis zum 21. November. Innerhalb dieses Bauabschnitts wird neben der Fahrbahndecke der B3 auch die Fahrbahndecke des Radwegs an der Straße erneuert.

Eine Durchfahrt auf der B3 ist auch im Bauabschnitt 6 nicht möglich. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr erfolgt ab dem südlichen und nördlichen Kreisverkehr, wie bereits in Bauabschnitt 5 beschrieben, über die K4229.

In Laudenbach kann vom südlichen Kreisverkehr über die B3 bis zur "Stettiner Straße" gefahren werden. Von Norden kommend ist die Fahrt nach Laudenbach nicht möglich, so dass ab dem Kreisverkehr die Umleitung genommen werden muss.

Mit der Fertigstellung des Bauabschnitts 6 können die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Laudenbach abgeschlossen werden. Das Ende der Arbeiten ist für den 21. November vorgesehen. Da die Asphaltarbeiten witterungsabhängig sind, kann es jedoch zu Verzögerungen im Bauablauf und damit verbundenen Terminen kommen.

Die Kosten der Maßnahme betragen rund einer Million Euro und werden vom Bund getragen.