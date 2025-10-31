Von Micha Hörnle

Schriesheim. Richtige archäologische Sensationen blieben aus, seitdem auf dem Parkplatz des ehemaligen Autohauses Dörr die Fachfirma "Archaeo BW" mit den Ausgrabungen begonnen hatte. Das war Mitte September. Am heutigen Freitag gehen sie zu Ende.

Das vielleicht Interessanteste: Auch hier fanden sich im Boden Reste der römischen Villa aus dem 2.