Reste römischer Villa und keltische Keramik auf Dörr-Parkplatz gefunden
Am ehemaligen Autohaus Dörr ließ das Landesamt für Denkmalpflege ausgraben. Der spektakulärste Fund ist ein Gefäß aus der Keltenzeit.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Richtige archäologische Sensationen blieben aus, seitdem auf dem Parkplatz des ehemaligen Autohauses Dörr die Fachfirma "Archaeo BW" mit den Ausgrabungen begonnen hatte. Das war Mitte September. Am heutigen Freitag gehen sie zu Ende.
Das vielleicht Interessanteste: Auch hier fanden sich im Boden Reste der römischen Villa aus dem 2.