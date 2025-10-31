Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Ausgrabung in Schriesheim

Reste römischer Villa und keltische Keramik auf Dörr-Parkplatz gefunden

Am ehemaligen Autohaus Dörr ließ das Landesamt für Denkmalpflege ausgraben. Der spektakulärste Fund ist ein Gefäß aus der Keltenzeit.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 12 Sekunden
Rund sechs Wochen liefen die Ausgrabungen auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Dörr. Hier arbeitete die Fachfirma „Archaeo BW“ im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Richtige archäologische Sensationen blieben aus, seitdem auf dem Parkplatz des ehemaligen Autohauses Dörr die Fachfirma "Archaeo BW" mit den Ausgrabungen begonnen hatte. Das war Mitte September. Am heutigen Freitag gehen sie zu Ende.

Das vielleicht Interessanteste: Auch hier fanden sich im Boden Reste der römischen Villa aus dem 2.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
