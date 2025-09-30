Zukunft des "FC Rock" in Meckesheim nach Absage für 2025 ungewiss
Die Veranstalter wollen das Event erhalten. Es gibt aber gleich mehrere Probleme.
Meckesheim. (lew) Der "FC Rock" in Meckesheim hat sich einen Namen weit über die Region hinaus gemacht. Im vergangenen Jahr fand die musikalische Party bereits zum 27. Mal statt. Rund 1200 Besucher feierten mit den Bands "Barbed Wire" und "Fate". Die Auwiesenhalle war ausverkauft.
Bei Fans und Veranstaltern des "FC Rock" war die Vorfreude auf die 28. Auflage in diesem Jahr groß. Doch
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+