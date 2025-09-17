Weinheimer Schlossküche belastet den Haushalt
Im Hauptausschuss geht es heute um außerplanmäßige Mittel im fünfstelligen Bereich. Bei einem Pächterwechsel musste man die Geräte ersetzen.
Von Philipp Weber
Weinheim. Freunde des Schlossparkrestaurants können durchatmen: Wenn sich der Hauptausschuss des Gemeinderats am heutigen Mittwoch (Beginn: 17 Uhr im Rathaus) mit Weinheims guter Stube befasst, geht es nicht schon wieder um eine neue Pachtvergabe. Vielmehr dreht es sich um einen Vorgang, der sich im Zuge des Wechsels von der früheren "Schlossherrin" zum
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+