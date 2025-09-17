Mittwoch, 17. September 2025

Plus Anschaffung neuer Küchengeräte

Weinheimer Schlossküche belastet den Haushalt

Im Hauptausschuss geht es heute um außerplanmäßige Mittel im fünfstelligen Bereich. Bei einem Pächterwechsel musste man die Geräte ersetzen.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Der letzte Pächterwechsel im Schlossrestaurant hatte schnell über die Bühne gehen müssen. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Freunde des Schlossparkrestaurants können durchatmen: Wenn sich der Hauptausschuss des Gemeinderats am heutigen Mittwoch (Beginn: 17 Uhr im Rathaus) mit Weinheims guter Stube befasst, geht es nicht schon wieder um eine neue Pachtvergabe. Vielmehr dreht es sich um einen Vorgang, der sich im Zuge des Wechsels von der früheren "Schlossherrin" zum

