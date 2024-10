Wilhelmsfeld/Heiligkreuzsteinach/Schriesheim/Weinheim. (cm) Seit etwa 21 Uhr kommt es in Teilen von Wilhelmsfeld, Heiligkreuzsteinach, Schriesheim und Weinheim zu einem Stromausfall. Der Stromversorger Netze BW teilte mit, dass die Störung bekannt sei und bereits an der Behebung gearbeitet werde.

Ein Zeitraum war nicht bekannt. Im sozialen Netzwerk teilten einige Nutzer aber bereits mit, dass sie bereits nach einigen Minuten wieder Strom hatten.

Die Feuerwehr Altenbach teilte mit, dass der Ausfall nach einer Schätzung des Netzbetreibers bis 23.20 Uhr behoben sein soll. Das Feuerwehrhaus in der Hauptstraße in Altenbach ist als Notfallanlaufstelle besetzt. "Hier bekommen Sie im Bedarf Hilfe und können bei einem Ausfall der Telefonie einen Notruf absetzen", teilte die Feuerwehr mit. Ob noch Feuerwehrhäuser in anderen Orten besetzt wurden, ist bisher nicht bekannt.