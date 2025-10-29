Colibakterien im Eiterbacher Trinkwasser gefunden
Bis die Auswertung der Proben erfolgt ist und dann Entwarnung gegeben werden könnte, sollten die Bürger das Wasser aus dem Hahn abkochen, bevor sie es verwenden.
Heiligkreuzsteinach. (yhug) Mit einschneidenden Auswirkungen auf das alltägliche Leben sind seit Freitag die Bürger in Eiterbach konfrontiert. Im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil gilt ein "Abkochgebot" für Leitungswasser. Bei einer Routineuntersuchung wurde eine Überschreitung mikrobiologischer Grenzwerte festgestellt. Aktuell gibt es von der Gemeinde noch keine Entwarnung. Erst eine erneute