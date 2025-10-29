Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Abkochgebot in Heiligkreuzsteinach

Colibakterien im Eiterbacher Trinkwasser gefunden

Bis die Auswertung der Proben erfolgt ist und dann Entwarnung gegeben werden könnte, sollten die Bürger das Wasser aus dem Hahn abkochen, bevor sie es verwenden.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 15 Sekunden
Trinkwasser läuft aus einem Wasserhahn. Foto: Felix Kästle/dpa

Heiligkreuzsteinach. (yhug) Mit einschneidenden Auswirkungen auf das alltägliche Leben sind seit Freitag die Bürger in Eiterbach konfrontiert. Im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil gilt ein "Abkochgebot" für Leitungswasser. Bei einer Routineuntersuchung wurde eine Überschreitung mikrobiologischer Grenzwerte festgestellt. Aktuell gibt es von der Gemeinde noch keine Entwarnung. Erst eine erneute

