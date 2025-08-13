Weinheimer Kerwe endet mit viel Lob und ein wenig Kritik
Die RNZ sah beim Abbau in müde, aber zufriedene Gesichter. Über die Beleuchtung des Gerberbachviertels wird man indes reden müssen.
Von Philipp Weber
Weinheim. Paletten rumpeln, Leergut klirrt, die Motoren von Lkw-Zugmaschinen, Lieferwagen und SUVs brummen. In ihre Einzelteile zerlegt, auf Aufliegern und in Anhängern verstaut, treten die Fahrgeschäfte der Schausteller die Reise zur nächsten Veranstaltung an.
Auch an den Straußwirtschaften lässt die allmählich in Schwung kommende Hitzewelle die
