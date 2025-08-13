Mittwoch, 13. August 2025

zurück
Plus Abbau

Weinheimer Kerwe endet mit viel Lob und ein wenig Kritik

Die RNZ sah beim Abbau in müde, aber zufriedene Gesichter. Über die Beleuchtung des Gerberbachviertels wird man indes reden müssen.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 52 Sekunden
War es das Erfolgsgeheimnis der Weinheimer Kerwe, dass sie zwischen Dauerregen und Hitzewelle lag? Jedenfalls zog der Rummel bei schweißtreibenden Temperaturen weiter. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Paletten rumpeln, Leergut klirrt, die Motoren von Lkw-Zugmaschinen, Lieferwagen und SUVs brummen. In ihre Einzelteile zerlegt, auf Aufliegern und in Anhängern verstaut, treten die Fahrgeschäfte der Schausteller die Reise zur nächsten Veranstaltung an.

Auch an den Straußwirtschaften lässt die allmählich in Schwung kommende Hitzewelle die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.