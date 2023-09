Mühlhausen. (rka) Das erste Wochenende im Oktober steht traditionell ganz im Zeichen der Mühlhäuser Wein- und Straßenkerwe. Seit 46 Jahren ist sie ein beliebtes Volksfest und Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher aus der Region: Sie können sich von Freitag, 29. September, bis Montag, 2. Oktober, auf ein vielseitiges Programm freuen.

Den Auftakt macht am Freitag der Kraichgau Fanfarenzug ab zwölf Uhr mit dem Schlachtfest im Fanfarenhaus. Am Samstag findet um 18 Uhr ein ökumenischer Kirchweih-Gottesdienst unter Beteiligung der Weinkönigin, der Prinzessinnen sowie der Kerweborschte in die Pfarrkirche St. Cäcilia statt. Danach holen sie gemeinsam mit Bürgermeister Jens Spanberger die Kerweschlumpel "Pepsi-Carola" auf den Kirchplatz.

Offiziell beginnt die 44. Ausgabe der Kerwe am Samstag um 19 Uhr mit Böllern aus der historischen Kanone. Musikalisch umrahmt wird die Zeremonie vom Kraichgauer Fanfarenzug. Danach öffnen auch auf der Festmeile die Zelte, Stände und Buden. Der Kerwesonntag, 1. Oktober, beginnt um elf Uhr und sowohl die Vereine als auch die Verkaufsstände und der Vergnügungspark haben geöffnet. Um 14 Uhr startet das 17. Entenrennen an der Brücke bei der Madonne mit Ziel an der Angelbachbrücke bei der Kirche. Um 17 Uhr treten die Tänzerinnen der "Tanzgruppe Lollipop Mühlhausen" auf dem Kirchenvorplatz auf, bevor ab 19 Uhr der Angelbach mit Lichtern und Kerzen erleuchtet wird.

Am Montag, 2. Oktober, wird um 10.30 Uhr eine Skulptur zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit St. Etienne de Montluc vor dem Bürgerhaus eingeweiht. Ab elf Uhr lädt der 1. Fußballclub Mühlhausen zum Schlachtfest ein. Beim Kinderflohmarkt ab 14 Uhr haben alle Kinder die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Bücher, Spielsachen oder dergleichen anzubieten, bevor um 15.30 Uhr die Kinder- und Jugenddisco auf dem Kirchenvorplatz stattfindet. Die Beisetzung der Kerweschlumpel "Pepsi-Carola" findet um 19.30 Uhr statt.