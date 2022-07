Trotz der hundertprozentigen Perfektion, die sein Ausbilder Dieter Müller von seinen Mitarbeitern gefordert habe, sei der Umgang in der Küche immer menschlich gewesen: "Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft mit einem großen Teamgeist!" Nach seiner Ausbildung und einigen Wanderjahren, in denen er auch seine Ehefrau kennenlernte, übernahmen Armin und Sabine Münster 1990 die elterliche "Wohlfahrtsmühle". Es folgten arbeitsreiche Jahre, doch die Mühen hätten sich gelohnt, wovon beispielsweise auch Auszeichnungen wie "Schönstes Landhotel im Südwesten" (2013), der Gastronomiepreis der Touristikgemeinschaft Odenwald (2008) ...

Wie sehr diese Keimzelle des erlesenen Geschmacks den Küchenmeister der "Wohlfahrtsmühle" und neben ihm Dutzende weitere renommierte Köche Deutschlands – von Stefan Marquard bis Johann Lafer – prägen sollte (siehe unten), ahnte er nicht, als er am 1. September 1983 seine Lehrstelle in den "Schweizer Stuben" antrat. Damals konnten sich solche Häuser ihre Auszubildenden aussuchen: "Bevorzugt wurden – wegen ihrer Sprachkenntnisse – Bewerber mit Abitur", erinnerte sich Armin Münster. Denn die Küchensprache war schon damals Französisch. "Ich kam aus dem elterlichen Betrieb und landete in einer völlig anderen Welt der Gastronomie." Erst nach mehreren Wochen habe er verinnerlicht, dass er im Koch-Olymp gelandet war.

Dass sich die "Wohlfahrtsmühle" seit 200 Jahren in Familienbesitz befindet und seit 1990 von Armin und Sabine Münster geleitet wird, sollte eigentlich im Jahr 2020 groß gefeiert werden. Corona durchkreuzte auch diese Pläne. Doch zumindest der Höhepunkt des Jubiläumsjahres sollte nachgeholt werden, zumal sich zahlreiche Freunde des Hauses angemeldet hatten: der Abend mit Dieter Müller, Armin Münsters Lehrmeister in den "Schweizer Stuben".

Hardheim. Wenn man Gourmets nach den besten Köchen fragt, die Deutschland je hervorgebracht hat, dann fällt sein Name innerhalb kürzester Zeit. Für den "Gault Millau" ist er "einer der großen Köche des Planeten". Michelin hat ihm als drittem Deutschen drei Sterne verliehen. Die Rede ist von Dieter Müller. Dass er auch mit 73 Jahren nichts verlernt hat, das bewies er am Freitag und Samstag in Hardheim, als er anlässlich des Doppeljubiläums des Waldhotels "Wohlfahrtsmühle" mit dem Küchenteam des Gastgebers ein Sechs-Gänge-Menü für jeweils 80 Gäste zauberte.

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Wenn man Gourmets nach den besten Köchen fragt, die Deutschland je hervorgebracht hat, dann fällt sein Name innerhalb kürzester Zeit. Für den "Gault Millau" ist er "einer der großen Köche des Planeten". Michelin hat ihm als drittem Deutschen drei Sterne verliehen. Die Rede ist von Dieter Müller. Dass er auch mit 73 Jahren nichts verlernt hat, das bewies er am Freitag und Samstag in Hardheim, als er anlässlich des Doppeljubiläums des Waldhotels "Wohlfahrtsmühle" mit dem Küchenteam des Gastgebers ein Sechs-Gänge-Menü für jeweils 80 Gäste zauberte.

Die weithin geschätzte Küche von Armin Münster verfeinert mit der Raffinesse des Star-Kochs: Die Feinschmecker der Region durften sich einen Abend lang wie im siebten Himmel fühlen.

Dass sich die "Wohlfahrtsmühle" seit 200 Jahren in Familienbesitz befindet und seit 1990 von Armin und Sabine Münster geleitet wird, sollte eigentlich im Jahr 2020 groß gefeiert werden. Corona durchkreuzte auch diese Pläne. Doch zumindest der Höhepunkt des Jubiläumsjahres sollte nachgeholt werden, zumal sich zahlreiche Freunde des Hauses angemeldet hatten: der Abend mit Dieter Müller, Armin Münsters Lehrmeister in den "Schweizer Stuben".

Hintergrund Das Menu: > Saiblingstatar auf [+] Lesen Sie mehr Das Menu: > Saiblingstatar auf Gurken-Apfel-Fumé > Mousse und Praline von der Gänseleber im Glas mit Rosmarin-Brioche > Kabeljaufilet mit Aal-Gemüseconfit in Trauben-Senfsauce > Cappuccino von Curry und Zitronengras mit Garnelenspieß > Rücken und Ragout vom Reh mit Lavendeljus, Semmelschnitte, Sellerie-Rote-Bete-Püree und wildem Brokkoli > Panna Cotta von Buttermilch und Yuzu mit Beerensalat und Tonkabohneneis [-] Weniger anzeigen

Wie sehr diese Keimzelle des erlesenen Geschmacks den Küchenmeister der "Wohlfahrtsmühle" und neben ihm Dutzende weitere renommierte Köche Deutschlands – von Stefan Marquard bis Johann Lafer – prägen sollte (siehe unten), ahnte er nicht, als er am 1. September 1983 seine Lehrstelle in den "Schweizer Stuben" antrat. Damals konnten sich solche Häuser ihre Auszubildenden aussuchen: "Bevorzugt wurden – wegen ihrer Sprachkenntnisse – Bewerber mit Abitur", erinnerte sich Armin Münster. Denn die Küchensprache war schon damals Französisch. "Ich kam aus dem elterlichen Betrieb und landete in einer völlig anderen Welt der Gastronomie." Erst nach mehreren Wochen habe er verinnerlicht, dass er im Koch-Olymp gelandet war.

Trotz der hundertprozentigen Perfektion, die sein Ausbilder Dieter Müller von seinen Mitarbeitern gefordert habe, sei der Umgang in der Küche immer menschlich gewesen: "Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft mit einem großen Teamgeist!" Nach seiner Ausbildung und einigen Wanderjahren, in denen er auch seine Ehefrau kennenlernte, übernahmen Armin und Sabine Münster 1990 die elterliche "Wohlfahrtsmühle". Es folgten arbeitsreiche Jahre, doch die Mühen hätten sich gelohnt, wovon beispielsweise auch Auszeichnungen wie "Schönstes Landhotel im Südwesten" (2013), der Gastronomiepreis der Touristikgemeinschaft Odenwald (2008) oder die mehrfache Verleihung des Bib Gourmand von Michelin zeugen. "Das Ganze steht und fällt mit dem Team und mit den Gästen", betonte Münster: "Umso schöner ist es, ein solches Jubiläum im Kreis seiner Gäste begehen zu können."

"Es war eine traumhafte Zeit in Wertheim", betonte Dieter Müller, der 1973 von seinem älteren Bruder Jörg in die "Schweizer Stuben" geholt wurde. Ein Jahr später gab es für sie den ersten Michelin-Stern, 1977 den zweiten. Gastrokritiker Klaus Besser setzte das Restaurant 1979 sogar in seiner ersten Hitliste deutscher Restaurants auf Platz eins. "Ich hätte in Wertheim gerne den dritten Stern erkocht", erklärte der 73-Jährige am Freitagabend. Den verlieh ihm Michelin dann 1997 in seinem Gourmetrestaurant im Schlosshotel Lerbach in Bergisch Gladbach, das er von 1992 bis 2008 führte. Zwischen 2010 und 2019 leitete er ein Restaurant auf der MS Europa. Heute gibt Müller in seiner Kochschule Kurse und nimmt Termine als Gastkoch wahr.

Die Einladung seines früheren Lehrlings habe er sehr gerne angenommen, erklärte Müller im Gespräch mit der RNZ und sparte nicht mit Lob für die "Wohlfahrtsmühle": "Das Haus bietet eine wunderschöne Kulisse. Man braucht keine Sterne, sondern muss seine Gäste nur glücklich und zufrieden machen. Und das gelingt Armin und Sabine Münster."

Servicekraft Tatjana Wilczek bringt die Kreationen der Köche Dieter Müller, Alexander Röder und Armin Münster an die Tische.

Anschließend ließen die beiden Köche Taten sprechen und kredenzten ihr sechsgängiges Menü, das sie seit Donnerstag vorbereitet hatten.

Jeder Gang wurde durch einen Wein der Weingüter Fürst (Bürgstadt) und Schlör (Reicholzheim) begleitet. Die Winzer Paul Fürst und Konrad Schlör stellten den Gästen die Besonderheiten der edlen Tropfen jeweils persönlich vor.

Während die Gäste ein Gericht nach dem anderen genießen durften, hatten Küche und Service alle Hände voll zu tun, was sie aber mit bemerkenswerter Ruhe und Abgeklärtheit erledigten: Statt Hektik herrschte in der Küche eine angenehme Atmosphäre, in der jeder hochkonzentriert seine Aufgabe erledigte – auch Maitre Dieter Müller, der jeden Teller noch einmal kritisch prüfte, bevor er schließlich geschickt wurde.

Was auf die Tisch kam, war perfekt abgestimmt, bot faszinierende Geschmackserlebnisse und stand ganz in der Philosophie des Starkochs, in dessen Kochstil sich mediterrane, französische und asiatische Einflüsse auf bemerkenswert leichte Weise vereinen.

Der Applaus der hochzufriedenen Gäste war dann im Anschluss an das Dessert der süße Lohn für Küche und Service. Armin Münster dankte seinen Mitarbeitern und seiner Ehefrau Sabine, den beiden Winzern sowie dem Starkoch: "Die Ausbildung, die ich bei Ihnen erfahren durfte, und Ihr Umgang mit den Menschen, haben mich geprägt und bilden das Fundament meiner Arbeit." Die letzten Worte gehörten Dieter Müller selbst: "Ich denke gerne an die Zeit in Wertheim zurück und bin stolz, wenn ich – so wie heute – sehe, was aus meinen Mitarbeitern geworden ist!"

Dieter Müller mit seiner Küchenbrigade in den 80er Jahren in Wertheim. Vierter von links ist Armin Münster. Repro: Rüdiger Busch

50 Jahre "Schweizer Stuben" in Hardheim

Von Wolfgang Jandl und Rüdiger Busch

Hardheim/Wertheim. "Wer bei Dieter Müller gelernt hatte, dem standen die Türen der besten Häuser auf der ganzen Welt offen", weiß Armin Münster. Der Küchenchef der Hardheimer "Wohlfahrtsmühle" ist einer dieser Dieter-Müller-Zöglinge, welche die Philosophie der hochwertigen Gastronomie ins ganze Land hinausgetragen haben. Die Basis dafür wurde vor gut 50 Jahren mit der Gründung der "Schweizer Stuben" in Wertheim-Bettingen gelegt.

An den kulinarischen Höhenflug des Nobelrestaurants erinnerten frühere Köche bei einer Wiedersehensfeier im September 2021 in Würzburg – ein halbes Jahrhundert, nachdem Gründer Adalbert Schmitt die "Schweizer Stuben" eröffnet hatte. Damals konnte niemand ahnen, dass im Wertheimer Ortsteil Bettingen in den folgenden 30 Jahren deutsche Restaurantgeschichte geschrieben würde.

Der Frankfurter Selfmade-Unternehmer Adalbert Schmitt ist ein ausgewiesene Genießer, weshalb er selbst zum Gastronom wird. Anfangs ist der Name Programm: Schweizer Köche bereiten hier ab Mai 1971 eidgenössische Gerichte zu. Doch schon im Jahr darauf engagiert Schmitt den in der Schweiz bewährten Badener Jörg Müller als Chef eines neuen Küchenstils: moderne französische Küche. Der holt 1973 seinen jüngeren Bruder Dieter an den Main, einen Feingeist der Nouvelle Cuisine.

Das Credo der Müllers: Extrem hochwertig wollten sie kochen, fein und innovativ. Dafür hatten sie viele Hürden zu meistern. "Unser Problem war: Wo lassen sich in dem 700-Einwohner-Dörfchen Bettingen erstklassige Mitarbeiter finden, die diesen Weg mitgehen wollen? Und wo kriege ich erstklassige Produkte her, ohne die eine Top-Gastronomie nicht denkbar wäre?" Bei dieser Erinnerung runzelt Dieter Müller noch heute die Stirn.

Glorreiche Vergangenheit, trostlose Gegenwart: das Areal der „Schweizer Stuben“ in Bettingen im Juli 2022. Foto: Janek Mayer

Aus ganz Europa kamen die Rohprodukte für die "Schweizer Stuben". Per Spedition, per Chauffeur oder über die Bahn. Der Rest ist Geschichte: Mitte der 1970er Jahre nimmt der Höhenflug richtig Fahrt auf. Die Müller-Brüder holen zwei Sterne, kochen Wertheim auf die kulinarische Landkarte und machen es über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Patron Dieter Müller schwärmt noch heute vom besonderen "Wir-Gefühl", das damals geherrscht habe, und das bis heute spürbar ist: "Dieser Teamgeist war unser Erfolgsgeheimnis. Die Arbeit mit den Lehrlingen, Umgang und der respektvolle Ton untereinander." Die früheren Mitarbeiter Georg Röder (Düsseldorf) und Armin Münster bestätigen das: "Es war eine eingeschworene Gemeinschaft absoluter Könner! Tagsüber haben wir gearbeitet wie die Verrückten, abends haben wir gefeiert."

Die Köche der "Schweizer Stuben" sind hervorragend geschult, jung und stecken voller Energie. Später schwärmen sie aus, ins ganze Land und in die Nachbarstaaten, um Restaurants zu übernehmen oder neu zu gründen. Mehr als 40 Michelin-Sterne haben die ehemaligen "Schweizer Stuben"-Mitarbeiter seither errungen. Und sie befruchteten nicht nur die Sternegastronomie, sondern auch die Traditionsküche oder das Catering.

Ort des Geschehens

Die Geschichte ihrer früheren Wirkungsstätte endete 2004 mit einer Insolvenz. In Kürze werden dort die Abrissbagger anrollen: Ein Wohngebiet entsteht auf dem weitläufigen Areal. Doch nicht nur die Erinnerung lebt: "Die Sterne der ,Schweizer Stuben‘ strahlen weiter", sagt Armin Münster. In jedem Koch und jedem Betrieb, der von ihnen inspiriert wurde.