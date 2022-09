Weinsberg. (pol/mare) Der seit Dienstagvormittag verschwundene 23-jährige Mann ist wohlbehalten von der Polizei gefunden worden. Das teilen die Beamten mit.

Seit etwa 10 Uhr am Dienstag wurde der 23-jährige Mann, der sich aktuell in Behandlung in einem Krankenhaus befindet, vermisst.

Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen ist unter anderem auch ein Polizeihubschrauber bei der Suche beteiligt. Gegen 12.30 Uhr wurde der Mann dann von der Polizei gefunden.

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nach Aussage der Polizei nicht.

Update: Dienstag, 13. September 2022, 12.40 Uhr