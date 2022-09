Weinsberg. (pol/mare) Die Polizei sucht derzeit in und um Weinsberg nach einem vermissten 23-Jährigen. Das teilen die Beamten mit und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit etwa 10 Uhr am Dienstag wird der 23-jährige Mann, der sich aktuell in Behandlung in einem Krankenhaus befindet, vermisst. Er ist etwa 1,75 Meter groß und hat dunkle Haare. Zuletzt trug er eine kurze graue Hose, ein grünes T-Shirt und hatte einen blauen Rucksack dabei.

Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen ist unter anderem auch ein Polizeihubschrauber bei der Suche beteiligt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nach aktueller Bewertung nicht, schreibt die Polizei.

Wer die Person gesehen hat oder sieht, soll sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 oder direkt über die Notrufnummer 110 melden.