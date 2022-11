Das Haus am Nordrand des Walldürner Stadtteils war seit der ersten Durchsuchung "zur Spurensicherung als Tatort versiegelt, wurde mittlerweile aber wieder freigegeben", wie die Polizei mitteilt. Von außen lässt nichts darauf schließen, welche Horrorszenen sich über Wochen in dem dreistöckigen Gebäude abgespielt haben müssen.

Sicher ist aber bereits: Die beiden Beschuldigten können vorerst kein weiteres Unheil anrichten. Per richterlicher Anordnung ist der Beihilfe beschuldigte Bruder inhaftiert, der 37-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Walldürn-Altheim. (jam) Geiselnahme, besonders schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung – das sind die Vorwürfe, mit denen sich ein 37-Jähriger konfrontiert sieht, den die Kriminalpolizei vor kurzem in Altheim festgenommen hat.

Zusammen mit diesem Hauptbeschuldigten ging den Beamten bei einer nächtlichen Durchsuchung am 19. Oktober der 23 Jahre alte Bruder ins Netz, der der Beihilfe verdächtig ist.

In dem Haus im Altheimer Neubaugebiet entdeckten die Kriminalpolizisten zudem vier Frauen – darunter eine 26-Jährige, die der 37-Jährige gegen ihren Willen festgehalten und vergewaltigt haben soll.

Dieses jüngste Opfer stellt aber wohl nur die Spitze des Eisbergs dar. "Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von weiteren potenziellen Geschädigten aus", teilt eine Pressesprecherin auf Nachfrage der RNZ mit.

Auf die Spur des mutmaßlichen Vergewaltigers und Geiselnehmers war die Polizei gekommen, nachdem es dem 26 Jahre alten Opfer gelungen war, einen Hilferuf an eine Bekannte abzusetzen. Sie fürchte um ihr Leben. Die Freundin hatte dann wiederum die Beamten alarmiert.

Mit der Festnahme der beiden verdächtigen Männer beendete die Polizei das Martyrium der Frau. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden und die Opfer zu schützen, hüllen sich die Gesetzeshüter aktuell noch weitestgehend in Schweigen.

Dass das Amtsgericht im einen Fall einen Haftbefehl, im anderen einen Unterbringungsbefehl erlassen hat, deutet darauf hin, dass der mutmaßliche Haupttäter schuldunfähig oder nur vermindert schuldfähig sein könnte.

Das Anwesen, das nach der offiziellen Freigabe aktuell wieder bewohnt ist, verfügt über eine Sauna im Kellerbereich, die eine Webseite für Immobilienverkäufe als "Wohlfühloase" bezeichnet.

Seit Mitte Oktober haben Polizisten das Anwesen mehrmals nach weiteren Beweismitteln durchsucht. Aus anonymer Quelle hat die Rhein-Neckar-Zeitung erfahren, dass der Zugezogene nur selten im Ort zu sehen gewesen sei. Er habe in seinem Umfeld kein hohes Ansehen genossen.

Ein Altheimer, der ungenannt bleiben will, teilt mit: "Den Nachbarn war schon länger suspekt, was dort so vor sich geht." Dass in ihrer beschaulichen Wohngegend jedoch jemand womöglich sogar mehrere Frauen gegen ihren Willen festhält, sie peinigt und vergewaltigt, hatte sich in Altheim wohl niemand ausgemalt.

Update: Donnerstag, 3. November 2022, 16.15 Uhr