Walldürn. (pm) Gemeinsam mit den Betreibern, der FG "Fideler Aff" Walldürn und der SPD Walldürn, hat sich die Stadt Walldürn aufgrund der Wettervorhersage dazu entschieden, den "Dürmer Adventsabend" für den Donnerstag abzusagen.

Der Weihnachtsengel wird die Gewinner des Krippenwegs sowie die Wunschzettel der Kinder am Freitagvormittag ziehen. Die Teilnahmekarten können am heutigen Donnerstag in der Tourist- und Freizeitinformation abgegeben werden. Die Gewinner werden dann auf der Homepage der Stadt Walldürn sowie den Social-Media-Kanälen veröffentlicht und per Post informiert.