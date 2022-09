Ich habe seit einigen Jahren bereits Interesse an der Informatik gehabt. Darauf habe ich aufgebaut. Durch meine schulische Ausbildung im Berufskolleg Wirtschaftsinformatik an der Frankenlandschule Walldürn habe ich erste Eindrücke erhalten, welche Aufgaben dieser Beruf bietet. Mein Interesse und Schwerpunkt ist die Systemintegration. Der Beruf fordert das stetige Weiterbilden, Planen und Reagieren und ist vielfältig und spannend. Außerdem ist er zukunftssicher. Immer mehr Anwendungen im Alltag werden digitalisiert und die Nachfrage nach Fachleuten, die sich mit IT auskennen, steigt ...

Diese beinhalten die Verwaltung von Software oder netzwerkfähigen Geräten, die Vorbereitung der Anlagen-PCs mit Updates oder Installation von Software, die für die jeweilige Anwendung benötigt wird. Des Weiteren versuche ich mindestens einmal am Tag, mein Team darüber zu informieren, inwieweit die Aufgaben abgeschlossen sind. Gegen 17 Uhr – manchmal auch etwas früher – ist der Arbeitstag dann vorbei.

Ich starte morgens um 8 Uhr. Als Auszubildender im Bereich Fachinformatik für Systemintegration informiere ich mich dann zuerst, ob es einen Vorfall gab, der für uns als Unternehmen relevant sein könnte. Dann werden E-Mails geprüft und Aufgaben weitergeführt, die vom Vortag angefallen sind. Danach führe ich Projekte in Eigenarbeit durch oder erhalte bestimmte Aufgaben von Kollegen oder von Ausbildern.

In Walldürn werden die Folienrasierer und Epilierer der Marke Braun produziert. Der Kompetenz- und Technologiestandort zeichnet sich durch seine hohe Fertigungstiefe aus – von Walldürn aus versorgt Procter & Gamble den gesamten Weltmarkt mit seinen Produkten. Beginnend mit 52 Mitarbeitern im Jahr 1954 hat sich die Marke Braun als Teil des globalen Konsumgüterkonzerns P&G entwickelt. "Innovation, Teamgeist, Zukunft – das sind die Werte, für die wir stehen", lautet dort das Motto.

In Walldürn werden die Folienrasierer und Epilierer der Marke Braun produziert. Der Kompetenz- und Technologiestandort zeichnet sich durch seine hohe Fertigungstiefe aus – von Walldürn aus versorgt Procter

Sowohl an seinem Arbeitsplatz als auch privat verbringt Krassmann gerne Zeit am Computer, setzt PCs auf und installiert Software. Außerdem interessiert ihn Cyber Security, ein entsprechendes Studium hat er bereits ins Auge gefasst. Er weiß: "Je mehr du dich auskennst, desto begehrter bist du, und desto interessanter wird der Job." Im Interview mit der RNZ berichtet Matthias Krassmann über seine Arbeit im technischen Support und erklärt, wieso seine Ausbildung vor allem Familie und Freunden zugutekommt.

Walldürn. (jam) "Ich bin zufrieden, sonst wäre ich nicht mehr hier." Matthias Krassmann, wohnhaft in Hardheim und aktuell Auszubildender im Braun-Werk Walldürn, ist offensichtlich ein pragmatischer Mensch. In seinem Berufsalltag als Fachinformatiker für Systemintegration hilft ihm dieser Wesenszug, wenn er komplexe IT-Systeme planen, installieren und betreiben muss. Da kann es ebenfalls nicht schaden, dass die Faszination für Bits und Bytes bei ihm nicht am Werkstor endet.

Walldürn. (jam) "Ich bin zufrieden, sonst wäre ich nicht mehr hier." Matthias Krassmann, wohnhaft in Hardheim und aktuell Auszubildender im Braun-Werk Walldürn, ist offensichtlich ein pragmatischer Mensch. In seinem Berufsalltag als Fachinformatiker für Systemintegration hilft ihm dieser Wesenszug, wenn er komplexe IT-Systeme planen, installieren und betreiben muss. Da kann es ebenfalls nicht schaden, dass die Faszination für Bits und Bytes bei ihm nicht am Werkstor endet.

Sowohl an seinem Arbeitsplatz als auch privat verbringt Krassmann gerne Zeit am Computer, setzt PCs auf und installiert Software. Außerdem interessiert ihn Cyber Security, ein entsprechendes Studium hat er bereits ins Auge gefasst. Er weiß: "Je mehr du dich auskennst, desto begehrter bist du, und desto interessanter wird der Job." Im Interview mit der RNZ berichtet Matthias Krassmann über seine Arbeit im technischen Support und erklärt, wieso seine Ausbildung vor allem Familie und Freunden zugutekommt.

Hintergrund In Walldürn werden die Folienrasierer und Epilierer der Marke Braun produziert. Der Kompetenz- und Technologiestandort zeichnet sich durch seine hohe Fertigungstiefe aus – von Walldürn aus versorgt Procter [+] Lesen Sie mehr In Walldürn werden die Folienrasierer und Epilierer der Marke Braun produziert. Der Kompetenz- und Technologiestandort zeichnet sich durch seine hohe Fertigungstiefe aus – von Walldürn aus versorgt Procter & Gamble den gesamten Weltmarkt mit seinen Produkten. Beginnend mit 52 Mitarbeitern im Jahr 1954 hat sich die Marke Braun als Teil des globalen Konsumgüterkonzerns P&G entwickelt. "Innovation, Teamgeist, Zukunft – das sind die Werte, für die wir stehen", lautet dort das Motto. [-] Weniger anzeigen

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Ich starte morgens um 8 Uhr. Als Auszubildender im Bereich Fachinformatik für Systemintegration informiere ich mich dann zuerst, ob es einen Vorfall gab, der für uns als Unternehmen relevant sein könnte. Dann werden E-Mails geprüft und Aufgaben weitergeführt, die vom Vortag angefallen sind. Danach führe ich Projekte in Eigenarbeit durch oder erhalte bestimmte Aufgaben von Kollegen oder von Ausbildern.

Diese beinhalten die Verwaltung von Software oder netzwerkfähigen Geräten, die Vorbereitung der Anlagen-PCs mit Updates oder Installation von Software, die für die jeweilige Anwendung benötigt wird. Des Weiteren versuche ich mindestens einmal am Tag, mein Team darüber zu informieren, inwieweit die Aufgaben abgeschlossen sind. Gegen 17 Uhr – manchmal auch etwas früher – ist der Arbeitstag dann vorbei.

Weshalb haben Sie sich für den Beruf des Fachinformatikers für Systemintegration entschieden?

Ich habe seit einigen Jahren bereits Interesse an der Informatik gehabt. Darauf habe ich aufgebaut. Durch meine schulische Ausbildung im Berufskolleg Wirtschaftsinformatik an der Frankenlandschule Walldürn habe ich erste Eindrücke erhalten, welche Aufgaben dieser Beruf bietet. Mein Interesse und Schwerpunkt ist die Systemintegration. Der Beruf fordert das stetige Weiterbilden, Planen und Reagieren und ist vielfältig und spannend. Außerdem ist er zukunftssicher. Immer mehr Anwendungen im Alltag werden digitalisiert und die Nachfrage nach Fachleuten, die sich mit IT auskennen, steigt dementsprechend.

Hintergrund Fachinformatiker/in FR Systemintegration > Dauer der Ausbildung: drei [+] Lesen Sie mehr Fachinformatiker/in FR Systemintegration > Dauer der Ausbildung: drei Jahre

> Berufsschule: Zentralgewerbeschule Buchen

> Anzahl der ausbildenden Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis: 31

> Lehrlingsgehalt: von 970 Euro (1. Ausbildungsjahr) bis 1128 Euro (3. Ausbildungsjahr)

Info unter www.kh-mosbach.de [-] Weniger anzeigen

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Die eigenständige Arbeit und die immer wieder neuen Fragestellungen, die sich in jedem Projekt ergeben. Kurzum: Langweilig ist es nie. Im Gegenteil: Man lernt immer wieder etwas Neues. Häufig braucht es Geduld und man muss mit Fehlschlägen rechnen, aber hat man den Fehler dann gefunden und das Problem gelöst, dann fühlt es sich umso befriedigender an. Zudem sind die Organisation und Koordination der Aufgaben interessant. Zwar existieren Aufgaben, bei denen man auf sich allein gestellt ist, aber bei vielen Aufgaben zählt Teamwork und es sind viele Personen beteiligt, mit denen ich dann im fortlaufenden Kontakt stehe.

Was sollte man an Fähigkeiten mitbringen?

Geduld, Zielstrebigkeit und organisatorische Fähigkeiten wie zum Beispiel Koordination, Ordnung und Planung, aber auch Umsetzungswillen. Denn Projekte müssen ja nicht nur geplant, sondern auch zeitnah beendet werden. Hinzu kommen analytische Fähigkeiten, gute Englischkenntnisse und Kommunikationsfähigkeit. Und auch Beharrlichkeit, Probleme lösen zu wollen, auch wenn es nach dem dritten Anlaufversuch immer noch nicht geklappt hat.

Gibt es auch etwas, das Sie sich anders vorgestellt hätten?

Vieles, das ich mir vorgestellt habe, ist auch eingetroffen. Allerdings gibt es dennoch Unterschiede zwischen einem IT-Dienstleister, der sich mit der Betreuung mehrerer Kunden beschäftigt, und einem Produktionsunternehmen, welches durch die IT-Abteilung unterstützt wird. Gerade in internationalen Firmen werden viele Aufgaben durch externe Firmen übernommen, wodurch der Aspekt der Kommunikation zu Kollegen zwar steigt, aber der praktische Aspekt von anderen erledigt wird.

In welchen Situationen konnten Sie von den in der Ausbildung erlernten Fertigkeiten schon profitieren?

Im privaten Bereich hat sich vieles verändert, hinsichtlich der Planung und Anschaffung von Hard- und Software. Die Anzahl an Personen, für die man als Ansprechpartner rund um das Thema IT fungiert, ist gestiegen. Familie und Freunde benötigen häufiger meinen Rat und beziehen mich öfter in ihre Entscheidungen ein.

Gab es ein denkwürdiges Erlebnis in Ihrer Ausbildung, dass Sie so schnell nicht vergessen werden?

Seit dem Beginn meiner Ausbildung im September 2020 gab es viele beeindruckende Erlebnisse. Das erste Projekt direkt im Rechenzentrum oder das Kennenlernen der unterschiedlichen Anlagen, aber der starke Teamgeist im Unternehmen. Das ist schon etwas Besonderes.

Ergänzen Sie bitte folgenden Satz: Eine Ausbildung lohnt sich auf jeden Fall, weil ...

… man sich selbst weiterentwickelt und daran wächst; zudem trifft man interessante Menschen, bildet Kontakte, sammelt Erfahrung und Wissen.