Walldorf. (aham) "Als wir die Wohnungstür aufgebrochen hatten, standen wir vor einer Wand aus Feuer." So beschreibt der stellvertretende Kommandant der Walldorfer Feuerwehr, womit die Floriansjünger in der Nacht auf Samstag zu kämpfen hatten. Sie waren gegen 1.40 Uhr in die Johann-Strauß-Straße gerufen worden. Dort stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Die gute Nachricht zuerst: Bei dem Großeinsatz wurde niemand verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatten sich sämtliche Bewohner des Hauses im Walldorfer Westen bereits ins Freie gerettet, als die Einsatzkräfte eintrafen. Zum Glück, denn da stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. "In einem Zimmer waren schon die Fensterscheiben geplatzt, die Flammen schlugen heraus und griffen auf den Giebel über", so Einsatzleiter Dudler.

Nach einer ersten Erkundung war klar, dass den Wehrleuten ein längerer Einsatz bevorstand. Daher wurden die Wehren aus Wiesloch und Rot hinzugerufen. Die Wieslocher wurden mit ihrer Drehleiter in die Parallelstraße geschickt. "So konnten wir das Feuer von zwei Seiten bekämpfen", erläutert Dudler. Unterstützung war auch im Inneren des Hauses nötig. Wie Dudler auf RNZ-Nachfrage erläutert, brauchte es hier zehn bis elf Trupps. Denn aufgrund der hohen Hitze und der begrenzten Sauerstoffmenge könne jeder Atemschutzgeräteträger nur 20 bis 25 Minuten am Stück im Einsatz sein.

Insgesamt waren 16 Fahrzeuge und 70 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz. Um den Grundschutz in Walldorf, Wiesloch und Rot sicherzustellen, war die Feuerwehr Nußloch in ihrem Gerätehaus auf Abruf, um bei eventuellen Parallelereignissen ausrücken zu können. Rund fünfeinhalb Stunden dauerte es, bis das Feuer vollständig gelöscht war und die Wehr ihre Arbeiten abgeschlossen hatte. Dennoch konnten die Einsatzkräfte nicht verhindern, dass das Dachgeschoss vollständig ausbrannte. Inwieweit das Mehrfamilienhaus noch bewohnbar sein wird, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Erste Beigeordnete der Stadt Walldorf, Otto Steinmann, der ebenfalls vor Ort war, konnte eine Unterkunft für die zwölf betroffenen Bewohner des Brandhauses organisieren. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei gestern noch keine Aussage treffen.