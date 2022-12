Buchen/Höpfingen. (pm) Der Aufsichtsrat der Volksbank Franken eG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2023 Holger Dörr als weiteres Mitglied in den Vorstand der Volksbank berufen. Damit wird dem anstehenden Generationenwechsel Rechnung getragen, da Vorstand Rainer Kehl zum Ende des Jahres 2023 in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Der Vorstand der Volksbank Franken setzt sich dann für 2023 aus den Vorstandsmitgliedern Holger Dörr, Karin Fleischer und Rainer Kehl zusammen. Ab 2024 wird die Volksbank Franken von den Vorstandsmitgliedern Holger Dörr und Karin Fleischer geleitet.

Der 54-jährige bisherige Generalbevollmächtigte der Volksbank Franken wohnt in Höpfingen und beendete im Jahr 1987 die Ausbildung zum Bankkaufmann. Durch ständige Fort- und Weiterbildungen, u. a. an der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur, hat Holger Dörr mit dem Abschluss Dipl.-Bankbetriebswirt ADG bereits 2007 die Qualifikation zur Leitung einer Bank erworben.

In den Jahren 2014 bis 2022 hat Holger Dörr weitere Seminare an der Akademie Deutscher Genossenschaften besucht, um vertiefende Kenntnisse zur Leitung der Bank zu erlangen, besonders in den Themen Strategische Unternehmensführung sowie Banksteuerung und Produktion. Aufgrund seiner hohen Fachqualifikation engagierte sich Dörr bereits vor vielen Jahren als Referent bei der Akademie Badischer Volks- und Raiffeisenbanken in Karlsruhe.

Seit über 30 Jahren verfügt Holger Dörr über umfangreiche Markterfahrung im Privatkundengeschäft. Nach seiner Ausbildung begann er seine berufliche Laufbahn im Service in Höpfingen. Im Anschluss war er Kundenberater in der Betreuung von vermögenden Privatkunden.

Der zukünftige Vorstand hat bereits im Jahr 2003 Verantwortung für die Bankstelle in Hardheim und 2017 die Marktverantwortung für die Bereiche Walldürn, Hardheim und Höpfingen übernommen und verfügt über hervorragende und umfassende Kenntnisse in vielen Verantwortungsbereichen der Bank. Zudem ist Dörr seit 2011 Gründungs- und Vorstandsmitglied der Energie + Umwelt eG und engagierte sich für die Nachhaltigkeit in der Region.

Im April 2012 wurde er zum Prokuristen ernannt, und zum 1. Januar 2014 erteilte ihm der Aufsichtsrat Generalvollmacht. Im Oktober 2021 wechselte Dörr aus dem Kundengeschäft in den Betriebsbereich und übernahm die Verantwortung für die Bereiche Controlling, Produktion Kredit und Kreditmanagement.

Innerhalb des Vorstandes der Volksbank Franken hat Holger Dörr die Verantwortung für die Bereiche Produktion und Steuerung. Im Jahr 2024 erweitern sich die Zuständigkeiten des neuen Vorstands um weitere Betriebsbereiche, die Rainer Kehl noch bis Ende 2023 verantwortet.