Neckar-Odenwald-Kreis/Stuttgart. (pm) Vor Kurzem fand der beliebte Tourismustag des Landes Baden-Württemberg auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart statt. Traditionell besuchen an diesem Tag viele Politiker und Funktionäre die Messe, und es finden Auszeichnungen, Tagungen, Pressekonferenzen und Pressetermine statt.

So besuchten Landrat Dr. Achim Brötel, Vorsitzender der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO), und zahlreiche Bürgermeister aus dem TGO-Gebiet gemeinsam den Odenwald-Messestand. Außerdem informierten sich Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Sabine Kurtz, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, und Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, am Odenwald-Stand über Angebote und neue Projekte.

Zudem gab es Grund zum Feiern: Die sechs Römerpfade haben bei einer Verleihung des Deutschen Wanderverbandes ihre Urkunde als "Kurzer Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" überreicht bekommen. Die nächste drei Jahre dürfen der Herkulespfad in Buchen, die Minervatour in Elztal, der Venuspfad in Limbach, der Jupiterweg in Mosbach, der Merkurpfad in Osterburken und der Marspfad in Walldürn nun offiziell mit dem Siegel "Qualitätsweg" werben. Bürgermeister und Tourismusvertreter der beteiligten Kommunen nahmen auf der Bühne die Auszeichnung freudig entgegen.

Ebenfalls über eine Urkunde freuen durfte sich der Odenwald-Madonnen-Radweg, der von Tauberbischofsheim nach Speyer führt. Er bekam vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) für drei weitere Jahre die Auszeichnung als "Qualitätsradroute" mit drei Sternen verliehen. Landrat Brötel nahm stellvertretend für alle Anrainer an der Strecke die Urkunde vom ADFC entgegen.

Ein weiterer wichtiger Termin war die Unterzeichnung eines "Letters of Intent" der Touristikgemeinschaften und Landkreise im nördlichen Baden-Württemberg. Sieben Organisationen möchten künftig ihre Zusammenarbeit intensivieren und legten den Grundstein hierfür mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung. Landrat Brötel, der als TGO-Vorsitzender unterschrieb, freute sich bei der Pressekonferenz über diesen Vorstoß, wies aber auch darauf hin, dass es noch viel zu tun gebe, bis die Kooperation und ein möglicher Dachverband die Arbeit aufnehmen könne.

Die Messebilanz fiel sehr positiv aus. Die Messe Stuttgart gab allein für das erste CMT-Wochenende die Zahl von 80.000 Besuchern aus. Diese Nachfrage war auch an den Ständen des Odenwalds spürbar. Der Odenwald war mit einem großen Stand in Halle 6 und auch mit einem Zusatzstand auf der Sondermesse Fahrrad- und Wanderreisen vertreten. TGO-Geschäftsführerin Tina Last zeigte sich mit dem Verlauf der bis zum gestrigen Sonntag stattgefunden Messe sehr zufrieden.