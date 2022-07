Mudau. (ankf) Wie man Kinderaugen zum Strahlen bringen kann, wurde dieser Tage in Mudau deutlich. Am Spielplatz neben dem Sportplatz in Mudau hat der Verein Spielplatzpiraten ein kunterbuntes Programm für Kinder geboten.

Der Zauberer und Clown Tilo mit seinem Hund Chico und dem wundersamen Koffer haben ihr Publikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Aber nicht nur Spaß und