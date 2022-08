Gleich mehrere Bürger beschwerten sich darüber, dass anstatt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 20 dort regelrecht "durchgerast" werde. Sie fragten, warum dort nicht "geblitzt" werde. Dies habe man wegen Personalknappheit noch nicht machen können, erläuterte Oliver Berthold. Aber in Kürze verfüge der gemeinsame Ordnungsamtsbezirk mit Neckarsteinach wieder über die beiden Kräfte. Dann könne man solche Messungen machen. Damit war ein anderer Bürger nicht einverstanden: "Ich will nicht, dass den Leuten auf diese Art ihr sauer verdientes Geld aus der Tasche gezogen wird".

Hirschhorn. Seit rund einem Monat ist die Hirschhorner Wehrbrücke für jeglichen motorisierten Verkehr gesperrt . Bekanntermaßen werden dort grundlegende Sanierungsarbeiten am Bauwerk durchgeführt. Die Sperrung soll planmäßig insgesamt acht Monate dauern. Abgesehen von Fahrrädern, müssen Verkehrsteilnehmer, die von Hirschhorn nach Ersheim oder von dort weg wollen, die lange Umleitung über Moosbrunn und Eberbach nehmen . Was viel Sprit und Zeit kostet. Auf Wunsch der Stadt Hirschhorn wurde jedoch nach einigem Hin und Her von Hessen Mobil für Anlieger eine Zu- und Abfahrt von der Bundesstraße 37 über die Krautlache und die Brentanostraße in den Ortsteil geschaffen. Schon vor Inbetriebnahme dieser "Behelfsstrecke" wurde von Bürgermeister Oliver Berthold angekündigt, dass gemeinsam mit den betroffenen Bürgern nach vier Wochen eine Zwischenbilanz gezogen werden sollte. Die fand am späten Montagmittag in Form einer Freiluftveranstaltung neben dem Kleinspielfeld an der Brentanostraße statt.

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Seit rund einem Monat ist die Hirschhorner Wehrbrücke für jeglichen motorisierten Verkehr gesperrt. Bekanntermaßen werden dort grundlegende Sanierungsarbeiten am Bauwerk durchgeführt. Die Sperrung soll planmäßig insgesamt acht Monate dauern. Abgesehen von Fahrrädern, müssen Verkehrsteilnehmer, die von Hirschhorn nach Ersheim oder von dort weg wollen, die lange Umleitung über Moosbrunn und Eberbach nehmen. Was viel Sprit und Zeit kostet. Auf Wunsch der Stadt Hirschhorn wurde jedoch nach einigem Hin und Her von Hessen Mobil für Anlieger eine Zu- und Abfahrt von der Bundesstraße 37 über die Krautlache und die Brentanostraße in den Ortsteil geschaffen. Schon vor Inbetriebnahme dieser "Behelfsstrecke" wurde von Bürgermeister Oliver Berthold angekündigt, dass gemeinsam mit den betroffenen Bürgern nach vier Wochen eine Zwischenbilanz gezogen werden sollte. Die fand am späten Montagmittag in Form einer Freiluftveranstaltung neben dem Kleinspielfeld an der Brentanostraße statt.

Gekommen waren über 40 Bürger sowie einige Magistratsmitglieder. Im Verlauf der rund halbstündigen Diskussion zeigte sich, dass die Redebeiträge teils sehr kontrovers waren. Überwiegend scheint man aber mit der "Notlösung" zufrieden zu sein. Ein Bürger monierte, dass Kanaldeckel beim Drüberfahren lautstark klapperten und schlug deshalb vor, davor Warnbaken aufzustellen.

Gleich mehrere Bürger beschwerten sich darüber, dass anstatt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 20 dort regelrecht "durchgerast" werde. Sie fragten, warum dort nicht "geblitzt" werde. Dies habe man wegen Personalknappheit noch nicht machen können, erläuterte Oliver Berthold. Aber in Kürze verfüge der gemeinsame Ordnungsamtsbezirk mit Neckarsteinach wieder über die beiden Kräfte. Dann könne man solche Messungen machen. Damit war ein anderer Bürger nicht einverstanden: "Ich will nicht, dass den Leuten auf diese Art ihr sauer verdientes Geld aus der Tasche gezogen wird".

Bürgermeister Oliver Berthold zog mit Anwohnern Umleitungsbilanz. Foto: Deschner

Manche Verkehrsteilnehmer ignorierten einfach die Ampelschaltung, klagte eine Teilnehmerin. "Es ist die Hölle, wie Motorradfahrer vor allem am Wochenende hier durchbrettern", ein Mann. Zudem fehle ein "Anlieger frei"-Schild. Das habe man deswegen nicht aufgestellt, damit die Gewerbebetriebe und eine Arztpraxis in Ersheim angefahren werden können, so Berthold. Ein weiterer Bürger monierte, dass zu wenig Schilder vorhanden seien, die auf die 20-Kilometer-Begrenzung hinweisen. "Manche Anwohner spielen hier Polizei", schimpfte ein Bürger. Ein junger Mann berichtete, dass ihm beim Durchfahren der Umleitungsstrecke gegen sein Motorrad getreten worden sei. Ein Anwohner habe ihn gar von der Maschine zerren wollen, obwohl er vollkommen korrekt gefahren sei. "Alles muss ich mir doch nicht gefallen lassen". Das seien halt "zwischenmenschliche Streitereien", für die die Stadt nichts könne, meinte Berthold. Und ein anderer Versammlungsteilnehmer beklagte, dass man hier "viele Kennzeichen mit HD oder HN-Kennzeichen" durchfahren sehe. Darunter seien auch seine Kunden, konterte ein Ersheimer Werkstattbetreiber.

Lange Standzeiten an der Ausfahrampel durch die Rotphase von bis zu einer Viertelstunde am frühen Morgen bemängelte ein Bürger. Ob denn die Traktorenfreunde Allemühl demnächst bei ihrer Ausfahrt nach Hilsenhain hier durchfahren dürften, wollte ein Mann wissen. Dem hielt Oliver Berthold "ein klares Nein" entgegen. Mit solchen Ausnahmen fange man nicht an. Zweifel kamen auf, ob die Brückensperrung tatsächlich "nur" acht Monate dauert und nicht in die Verlängerung geht. "Nach heutigem Stand sind wir exakt im Bauzeitenplan", versicherte hingegen Pressesprecher Jochen Vogel von Hessen Mobil gestern am Telefon. Die Behelfszufahrt laufe doch einigermaßen gut, hielt Oliver Berthold zum Schluss fest. "Es ist doch viel besser, als 30 Kilometer Umweg nehmen zu müssen".