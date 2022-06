Von Bernd Kühnle

Schwarzach. Manchmal wird auch ein nachträglich gefeierter "Geburtstag" zu einer tollen Sause: Nach der Verschiebung der ursprünglich vor zwei Jahren geplanten Feier zum 100-jährigen Bestehen der "SF.Band" in Schwarzach war man unsicher, ob die in diesem Jahr geplanten "Ersatzevents" auf eine breite Resonanz stoßen würden. Allerdings überraschten in dieser