Seckach. Die neue Asphaltdeckschicht in der Eicholzheimer Straße in Seckach ist aufgebracht. Die Strecke muss allerdings noch über das lange Wochenende gesperrt bleiben, weil der schwarze Asphalt aufgrund der aktuell sommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad in der Sonne nicht so schnell wie geplant abkühlt. "Es besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge Spuren im neuen Asphalt hinterlassen", warnt Bürgermeisteramt von Seckach. Die Firma Schneider-Bau plant, die Sperrungen im Laufe des Montags, 20. Juni, zu beseitigen und die Fahrbahn freizugeben.