Evelin will aus dem Würfel einen Stern schneiden. Frage von Katharina Heller: "Wie viele Möglichkeiten gibt es wohl, einen Würfel zu schneiden?", und schon wird gezählt, gegrübelt, beraten. 34. So geht es weiter, unvorstellbar spannend. Ein Stück Papier kann man immer wieder falten. Hängt es nur von der Größe ab, wie oft? Das Sextett probiert es. "Wie oft muss ich eine Zeitung falten, um damit bis zum Mond zu reichen?", steigert Heller das Interesse der Kinder. Bis zum Mond reicht die Vorstellungskraft erst, als sie einen kurzen Film dazu sehen. "Hier zeigt sich so schön, dass auch Kinder Medien sinnvoll nutzen können, wenn sie sich kurze Videos zum Nutzen der Mathematik im Alltag ansehen", sagt Katharina Heller.

Ganz klein fangen sie an und formen aus Knete "Körper", also Kugel, Zylinder, Würfel, Pyramide, Kegel und Quader. Die Acht- bis Zehnjährigen kennen sich gut aus, sogar ein Prisma kennen sie. "Was passiert denn, wenn ihr die Körper durchschneidet?", fragt Katharina Heller, die das Fragen zu ihrem Lehrprinzip gemacht hat. Quasi ein Rollentausch. Die Kinder, die sonst Erwachsene mit Fragen löchern, kommen auf ideenreiche Antworten. Untereinander erklären sie sich mithilfe von Zahnstochern als Zeichenstifte, wie sie ihre Körper mit Zahnseide durchtrennen können.

Eberbach. "Ich hasse Mathe", sagt Evelin, "meine Tante hat mich angemeldet, ohne dass ich ‚Ja‘ gesagt habe!". Die Stimmung könnte schon zu Beginn dieses Ferienspaßes kippen. Organisiert hat ihn die Volkshochschule mit dem ScienceLab. "Wir werden heute nicht so viel rechnen", verspricht Kursleiterin Katharina Heller den sechs Teilnehmern.

"Abenteuer – Mathe einmal ganz anders" heißt schließlich das Programm, für das die Eltern bei der Anmeldung je Kind 27 Euro bezahlen mussten. Für Evelin, bei der sich im Verlauf herausstellt, dass sie gar nicht Mathe, sondern das spröde "Rechnen" hasst, hat es sich gelohnt. Sie verlässt später als letzte den Raum. Ihrer Mutter sagt sie: "Beim nächsten Mal meldest du mich zu den Technikkursen an!" Auch Moritz, Anton, Johanna, Mia und Sophie sind während des dreistündigen Wissenschaftsabenteuers aufmerksam und aktiv dabei.

Sophie, Mia und Johanna bauen gemeinsam ein – hoffentlich stabiles – Erbsenhochhaus. Foto: Carmen Oesterreich

Genauso verhält es sich mit der Erfindung des Schachbretts. Die "Reiskornlegende" wird erzählt. Danach stimmte der weise Sissa ibn Dahir den tyrannischen indischen Herrscher Shihram milde, weil er den König als wichtigste Figur auf dem Schachbrett platzierte. Ohne Untertanen konnte er jedoch nicht siegen. Zum Dank wünschte sich Dahir Reiskörner, und zwar für das erste Feld auf dem Schachbrett ein Korn, für das zweite zwei, für das dritte wieder die doppelte Menge und so immer wieder das jeweils doppelte für die weiteren Felder des gesamten Schachbretts.

Was bescheiden wirkte, erforderte viel Rechenleistung und noch mehr Reiskörner. Es waren so viele, dass sie im gesamten indischen Reich nicht lieferbar waren. Nachzählen, rechnen oder schätzen – was empfiehlt sich hier für eine Lösung? Die Kinder haben schnell gemerkt, dass die Schachbrett-Felder zu klein für so viele Körner – bzw. Erbsen, die man besser greifen kann – sind.

Anschließend bauen sie ein Erbsenhochhauses. Auch das ist eine Herausforderung an die Stabilität und ein erster Schritt Richtung Architektur. Zum Schluss noch ein Zaubertrick, bei denen die Kinder blitzschnell ausrechnen können, welche Zahl man sich ausgedacht hat. "Bestimmt werden die sechs ihren Eltern heute viele Rätsel aufgeben!, sagt Heller. Nicht nur Sophie ist am Ende begeistert, "weil das Programm heute so vielseitig war". Auch Katharina Heller freut sich, dass ihr Angebot so gut ankommt: "Es wäre schön, wenn Kinder öfter so spielerisch und haptisch, also durch Anfassen und Ausprobieren, lernen dürften. "Ich habe maximal acht Kinder, weil ich sonst nicht jedes einzelne mitnehmen kann", sagt sie. Der Aufwand und das Maß an Aufmerksamkeit seien sonst zu hoch.