Schwarzach. (gin) Nicht nur Wasser sorgte im Schwarzacher Gemeinderat für rege Diskussionen – auch das Thema Licht ließ das ein oder andere Ratsmitglied beinahe emotional werden. In vielen Gemeinderäten wird derzeit über Energiesparmaßnahmen debattiert, in Schwarzach ist man in Sachen Sparsamkeit und Stromverbrauch durch zahlreiche Umrüstungen schon recht weit fortgeschritten.

So präsentierte Bürgermeister Mathias Haas eine Grafik, die darstellte, dass die Gemeinde Schwarzach im Ranking der NetzeBW-Kommunen Position 85 bekleide. "Damit sind wir beim Stromverbrauch besser als 90 Prozent der übrigen Kommunen", erklärte Haas nicht ohne Stolz.

Nun habe die Bundesregierung einige Energiesparmaßnahmen beschlossen, nach denen sich auch die Gemeinde richten müsse, berichtete Haas in der 19 Grad warmen Schwarzach-Halle. Viele dieser Maßnahmen sind in Schwarzach bereits umgesetzt. "Wir haben jedoch darauf geachtet, dass die Kindergärten und Grundschulen davon weitgehend ausgenommen sind", so Haas. Hier solle alles möglichst normal bleiben.

Doch bei der Straßen- und Weihnachtsbaumbeleuchtung war dann eine Grenze erreicht. "Wir sind doch die Vorreiter einer modernen Kommune, da sollten wir uns nicht in kleinkrämerischen Maßnahmen verlieren", gab Gemeinderat Norbert Schlottmann zu bedenken und forderte nachdrücklich, die Straßenbeleuchtung aufrecht zu erhalten und an den Weihnachtsbäumen die LED-Beleuchtung einzuschalten. Ein Appell, auf den lautes, zustimmendes Klopfen der anderen Ratsmitglieder folgte.

Die Räte Gabriele Krebs, Michael Hölzner und Joachim Förster schlossen sich ihrem Vorredner an und so wurde der zu fassende Beschluss insofern abgeändert, dass man zwar die gesetzlichen Vorgaben umsetzen wird, die Freiwilligkeitsleistungen aber so belasse, wie sie jetzt sind. "Wir müssen jetzt nicht auch noch Schwarzach dunkel machen", befand Hölzner – und so stellte sich das Gremium einstimmig "gegen den Trend": Straßen, die Weihnachtsbäume der Gemeinde sowie der Dorfbrunnen bleiben auch dieses Jahr weihnachtlich beleuchtet. Eine Voraussetzung muss jedoch erfüllt werden – wie in den Vorjahren muss die energiesparende Variante der LED-Leuchten genutzt werden. "Ein bisschen Licht in dunklen Zeiten", befand Bürgermeister Haas.