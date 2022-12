Schon vor seinem Amtsantritt vor rund 14 Jahren versprach Jan Frey eine gute Internetanbindung, doch über die Jahre wurde der Ausbau durch von ihm nicht beeinflussbare technische und finanzielle Probleme ausgebremst. Er mochte gar nicht mehr daran denken, dass es anfangs viele Jahre lang nur eine 16 Mbit Leitung über Funk in Schönbrunn gegeben hatte. "Im Dezember 2014 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, wie alle weiteren 53 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis dem Zweckverband beizutreten. Wir waren dankbar, dass wir damals schon beim Backbone-Ausbau dabei waren und schon mal einen Teil direkt oder mit FTTC anschließen konnten." Vom FTTC, einem Knotenpunkt, ging die schnelle Datenübertragung übers Glasfasernetz auf das Kupferkabel mit weit geringeren Kapazitäten zu den einzelnen Haushalten weiter, und nur, wer direkt an der Hauptleitung, frei übersetzt dem Backbone, wohnte, war glücklich über die ersten Glasfaseranschlüsse.

Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn. Bis Ende 2024 sollen alle fünf Ortsteile der Gemeinde Schönbrunn mit "schnellem Internet" flächendeckend versorgt sein. "Schnell" bedeutet dann, dass Informationen mit bis zu 1000 Megabit (Mbit) pro Sekunde durch das "Next-Generation-Access-Netz" rasen und Internet-Standleitungen mit Geschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit möglich sind. Zum Vergleich: Gegenwärtig ist das Runterladen von erhaltenen Dateien (Download) mit 50 Mbit pro Sekunde und ein Hochladen von eigenen Dateien (Upload) mit zehn Mbit pro Sekunde möglich.

Statt auf den letzten Metern über Kupferkabel versorgt zu werden, sollen binnen der nächsten 18 Monate alle Haushalte direkt ans Glasfasernetz angeschlossen werden können. Diesen "großen Schritt in die Zukunft" haben nun alle Beteiligten mit einem symbolischen Spatenstich "gefeiert". Bürgermeister Jan Frey und Mitglieder der Verwaltung sowie des Gemeinderats als treibende Kräfte, Thomas Heusel als operativer und Marco Stumpf als technischer Leiter des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar, die Bauleiter Elke Nelles von fibernet.rn und Peter Steck von der Firma Schuler Bau GmbH & Co KG aus Mosbach samt Juniorchef Sascha Kirschenlohr und Felix Junker, Referent im Innenministerium.

Schon vor seinem Amtsantritt vor rund 14 Jahren versprach Jan Frey eine gute Internetanbindung, doch über die Jahre wurde der Ausbau durch von ihm nicht beeinflussbare technische und finanzielle Probleme ausgebremst. Er mochte gar nicht mehr daran denken, dass es anfangs viele Jahre lang nur eine 16 Mbit Leitung über Funk in Schönbrunn gegeben hatte. "Im Dezember 2014 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, wie alle weiteren 53 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis dem Zweckverband beizutreten. Wir waren dankbar, dass wir damals schon beim Backbone-Ausbau dabei waren und schon mal einen Teil direkt oder mit FTTC anschließen konnten." Vom FTTC, einem Knotenpunkt, ging die schnelle Datenübertragung übers Glasfasernetz auf das Kupferkabel mit weit geringeren Kapazitäten zu den einzelnen Haushalten weiter, und nur, wer direkt an der Hauptleitung, frei übersetzt dem Backbone, wohnte, war glücklich über die ersten Glasfaseranschlüsse.

Anschließend geriet der Ausbau durch den Zweckverband ins Stocken, weil alle Kommunen versorgt sein wollten und andere Prioritäten gesetzt worden sind. Doch nun scheint alles perfekt: Die Tiefbauarbeiten für die Glasfaser bis zum Hausanschluss, also den Fibre to the Building-Ausbau (FTTB), beginnen im kommenden Frühjahr durch die Firma Schuler Bau in Schwanheim und werden über Haag, Schönbrunn, Moosbrunn und Allemühl fortgesetzt. Heusel hebt hervor, dass der Zweckverband angesichts einer Gesamtlänge der Trassen von 30 Kilometern für die 1100 noch nicht angeschlossenen Haushalte gemarkungsweise vorgehen werde: Wenn die jeweiligen Tiefbauarbeiten eines Ortsteils abgeschlossen sind, werden die entsprechenden Kabel durch die Rohre gezogen und direkt danach aktiv geschaltet. So können die Schwanheimer schon das High-Speed-Netz nutzen, wenn in den anderen Ortsteilen vielleicht gerade gegraben wird.

Frey wies darauf hin, dass dieser Ausbau ohne finanzielle Fördermittel vom Bund (50 Prozent) und Land (40 Prozent) gar nicht möglich wäre: "Ich möchte mich beim Bund und vor allem auch beim Land bedanken. 9,5 Millionen Euro Förderung, dafür würde unser gesamter Haushalt in Höhe von rund sieben Millionen Euro nicht mal ausreichen."

Felix Junker, Referent im Innenministerium, überbrachte Grüße von Innenminister Thomas Strobl. Er freute sich über den "ambitionierten Zeitplan" und betonte die Bedeutung des Ausbaus für die gesamte Infrastruktur in der Fläche, für Privathaushalte, Gewerbe und Arbeitsplätze. Und er weiß: "Der Eigenanteil, der bei den Kommunen bleibt, liegt am Ende oft höher als die veranschlagten zehn Prozent. Da ist ein großer Aufwand vor Ort zu leisten, und das Land möchte gerne dazu beitragen, schnelles Internet flächendeckend in die gesamte Region zu bringen."

Für den 7. Februar ist eine Bürger-Informationsveranstaltung zum Glasfaseranschluss in Schönbrunn geplant.