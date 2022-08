Eberbach/Schönbrunn. (coe) Groß war das Entsetzen, als am Dienstagmorgen der Diebstahl beim ASV Blicker Pleutersbach e.V. entdeckt worden ist. 66 Lachsforellen sind aus dem Zuchtbecken des Angelsportvereins in Allemühl gestohlen worden (die RNZ berichtete). "Wir haben Strafanzeige gestellt und eine Krisensitzung einberufen", erklärt Angler Wolfgang Heiß.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, da es sicher nicht einfach gewesen ist, die 66 je drei Kilogramm schweren Lachsforellen wegzutransportieren. "Um sie vermutlich mit dem Kescher aus dem Naturbecken herauszufischen, haben sie den Absperrüberlauf geöffnet, sodass das Wasser bis auf eine Höhe von 20 Zentimetern ablaufen konnte", erklärt Stefan Wilhelm von der Polizei-Pressestelle.

Es gebe keine Anhaltspunkte, ob die Tiere direkt am Tatort getötet oder lebend transportiert worden sind. "Es gibt Tanklaster, in denen Fische transportiert werden können. Ohne Wasser haben sie den Transport jedoch nicht überlebt", so Wilhelm. Die Polizei vermutet, dass die Diebe "fußläufig über das angrenzende Feldgebiet zum Vereinsgelände gelangt und über einen beschädigten Wildhegezaun geklettert sind". Sie hätten es nur auf die Tiere abgesehen, das Vereinsheim oder Weiteres seien nicht beschädigt worden.

Die Polizei interessieren dringend Hinweise, wenn jemand verdächtige Fahrzeuge oder Personen rund um das Vereinsgelände wahrgenommen hat. Und zwar nicht nur in der Tatnacht von Montag, 19.30 Uhr bis Dienstag, 10.15 Uhr, sondern auch schon vorher beim eventuellen Auskundschaften des Geländes. Vielleicht gibt es auch einen Teich, in dem plötzlich viele prächtige Lachsforellen schwimmen? Bitte der Polizei melden unter Telefonnummer 06271 92100.