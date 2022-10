Schefflenz. (pm) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde seit dem 12. September die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße B292 zwischen Oberschefflenz und Auerbach saniert. Auf einer Länge von 2,2 Kilometern wurden hierbei rund 2000 Tonnen alter Asphalt entfernt und 3800 Tonnen neuer Asphalt eingebaut. Außerdem nutzte die Gemeinde Schefflenz die Gelegenheit, eine Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt zu erneuern. Im weiteren Zuge wurde zudem auch die Kreuzung zur Kreisstraße in Richtung Unterschefflenz erneuert.

Eigentlich hätte noch bis Ende Oktober gebaut werden sollen, die Bauarbeiten sind aber bereits seit Dienstag beendet und die B292 zwischen Auerbach und Oberschefflenz wieder für den Verkehr freigegeben.

"Durch eine sehr gute und effiziente Zusammenarbeit aller beteiligten Firmen konnten die erforderlichen Arbeiten früher als geplant abgeschlossen werden", erklärt das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Die Behörde in der Fächerstadt dankt in seiner Mitteilung vor allem den beteiligten Firmen, öffentlichen Stellen, Anliegerinnen und Anliegern sowie der Straßenmeisterei Mosbach für die kooperative Zusammenarbeit während der gesamten Baumaßnahme.