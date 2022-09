Schefflenz/Auerbach. (rp/RNZ) Ab heute werden die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße 292 zwischen Oberschefflenz und Auerbach auf einer Länge von 2,2 Kilometern sowie der Kreuzungsbereich der Kreisstraße 3591 Richtung Unterschefflenz saniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 28. Oktober, abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum wird die B292 zwischen Oberschefflenz und Auerbach voll gesperrt. Der Kreuzungsbereich K3591 bleibt vorerst befahrbar.

Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der Baustellenbereich beginnt kurz vor dem Ortsausgang Oberschefflenz nach der Abzweigung "Lerches" und verläuft Richtung Auerbach bis zur Gemarkungsgrenze Elztal. Für den Zeitraum der Vollsperrung wird der Verkehr umgeleitet. Die Umleitung in Richtung Mosbach ist ab Oberschefflenz über Rittersbach auf die B27 ausgeschildert. Der von Mosbach kommende Verkehr in Richtung Osterburken wird über Unter- nach Oberschefflenz zurück auf die B292 umgeleitet.

Im letzten Bauabschnitt wird der Kreuzungsbereich der B292 / K3951 Richtung Unterschefflenz erneuert. Hierzu muss die Zufahrt der Kreisstraße auf die Bundesstraße gesperrt werden. Über den Zeitpunkt der Sperrung und die Umleitung will das Regierungspräsidium rechtzeitig informieren.