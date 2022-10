Am Daunbächle entlang führt der Weg zur Station sechs, die im Hasenwald liegt und dem Lebensraum Wald gewidmet ist. Dort kann man lernen, heimische Bäume zu bestimmen. Der Biodiversitätspfad biegt dann Richtung Wartturm ab. Entlang des Wegs liegen Hecken und Feldgehölze (Station sieben) und Streuobstwiesen (Station acht). Streuobstwiesen sind typisch für die Region und gehen auf die Römer zurück, die diese Form des Obstanbaus nach Deutschland brachten. In der ...

Buchen/Götzingen. (tra) Wer bei einer Wanderung durch Odenwald und Bauland die heimische Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen will, kann bald die Wanderschuhe schnüren und den beiden neuen Biodiversitätspfaden folgen, die in Buchen und Götzingen angelegt werden. Es handelt sich um Rundwanderwege, die auch mit Kindern gelaufen werden können. Entlang der Pfade gibt es Stationen mit Infotafeln zum Thema sowie interessante Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten für Kinder. Die Infotafeln des Buchener Wegs werden demnächst montiert, in Götzingen stehen sie bereits. Die offizielle Eröffnung der Pfade wird am 21. Oktober stattfinden.

Buchen/Götzingen. (tra) Wer bei einer Wanderung durch Odenwald und Bauland die heimische Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen will, kann bald die Wanderschuhe schnüren und den beiden neuen Biodiversitätspfaden folgen, die in Buchen und Götzingen angelegt werden. Es handelt sich um Rundwanderwege, die auch mit Kindern gelaufen werden können. Entlang der Pfade gibt es Stationen mit Infotafeln zum Thema sowie interessante Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten für Kinder. Die Infotafeln des Buchener Wegs werden demnächst montiert, in Götzingen stehen sie bereits. Die offizielle Eröffnung der Pfade wird am 21. Oktober stattfinden.

Der Buchener Biodiversitätspfad verläuft zwischen Buchen und Hettingen und beginnt an der Morre bei der Wimpina-Grundschule. Von dort führt er am Hallenbad vorbei, und durch die Unterführung hindurch gelang man über den Götzinger Weg zum Spielplatz am Hasenwald. Von dort führt der Pfad über den Hasenwald zum Dauntalweiher und zum Wartturm. Der Rundweg, der wieder in der Stadt endet, ist etwa sieben Kilometer lang.

Die renaturierte Morre bietet Lebensraum für zahlreiche Tiere. Foto: Tanja Radan

Entlang des Wegs gibt es zehn Stationen mit Infos über die Tiere und Pflanzen, die im Bereich des Pfads ihren Lebensraum haben. Die erste Station befindet sich am Schulzentrum und widmet sich der Renaturierung der Morre und der auf dem Schulgelände angelegten Blühwiese, in der Bienen und andere Insekten Nahrung finden.

Die zweite Station ist im Hettinger Tal, wo sich Biber wohlfühlen. An der dritten Station, die sich in der Nähe des Hasenwald-Spielplatzes befindet, kann man sich über das Leben im Bach informieren. Gewässer sind Lebensraum für Vögel, Fische sowie Insekten, und an der Station wird u. a. erklärt, wie Kinder Wassertiere mit Kescher und Eimer erforschen können.

Weiter geht es am Umspannwerk vorbei Richtung Hettingen, wo an der vierten Station der Kalkmagerrasen im Mittelpunkt steht. Kalkmagerrasen zeichnen sich durch eine große Pflanzen- und Insektenvielfalt aus. Der Pfad führt am Hasenwald vorbei und durch den Hasenwald hindurch zur fünften Station, dem Dauntalweiher, wo der Lebensraum Stillgewässer im Mittelpunkt steht.

Am Daunbächle entlang führt der Weg zur Station sechs, die im Hasenwald liegt und dem Lebensraum Wald gewidmet ist. Dort kann man lernen, heimische Bäume zu bestimmen. Der Biodiversitätspfad biegt dann Richtung Wartturm ab. Entlang des Wegs liegen Hecken und Feldgehölze (Station sieben) und Streuobstwiesen (Station acht). Streuobstwiesen sind typisch für die Region und gehen auf die Römer zurück, die diese Form des Obstanbaus nach Deutschland brachten. In der Nähe des Wartturms befinden sich die Stationen neun und zehn. An der neunten Station gibt es Infos über ökologische Kleinstrukturen, an der zehnten über Insekten.

Ein gutes Stück des Pfads führt entlang des "Grünen Bands", das die grüne Odenwälder Mittelgebirgslandschaft (Hollersee/Waldschwimmbad) mit den Hügeln des Baulands (Richtung Hettingen, Hasenwald) verknüpft. Das verbindende Element ist die Morre. Mit der Schaffung von Uferzonen wurden Lebensräume für Insekten und Mikroorganismen geschaffen. Findlinge bieten Eidechsen und Kleinstlebewesen Schutz. Das "Grüne Band" hat sich zu einem beliebten Naherholungsgebiet entwickelt, und der neue Biodiversitätspfad ist ein weiterer Baustein.

Der Götzinger Biodiversitätspfad trägt den Namen "Blütenweg Götzingen". Der Name wurde von den vielen Blühflächen und Streuobstwiesen, die es rund um Götzingen gibt, inspiriert. Der "Blütenweg" ist acht Kilometer lang und führt zu zwölf Stationen. Entlang der Strecke gibt es Rastmöglichkeiten und an manchen Stationen warten Spielgeräte auf die Kinder. Start und Ziel ist am Nächstweiher. Von dort führt der "Blütenweg" zu Ökosystemen und Biotopen wie dem Brüchet-Weiher, Feldhecken und Dolinen im Wald. Im Sommer 2022 wurden die Infotafeln fertiggestellt und fünf große Nisthilfen für Wildbienen aufgebaut. Die komplette Fertigstellung aller Stationen ist für November angesetzt.

Der "Blütenweg" umfasst folgende Stationen: 1. Wasservögel im Rinschbachtal, 2. Lebensraum Rinschbach, 3. Kulturlandschaft des Baulands, 4. Amphibien, 5. Hummeln und Lebensraum Steinbruch, 6. insektenfreundlicher Garten, 7. Schmetterlinge und Wildbienen, 8. Biotopverbund: Lebensraum Waldrand, 9. Dolinen, 10. Lebensräume für Insekten, 11. Greifvögel, 12. Streuobstwiesen und Feldhecken.

Am Freitag, 21. Oktober, findet um 14 Uhr die Übergabe beider Wege in Götzingen statt. Für Sonntag, 23. Oktober, ist ab 10 Uhr eine geführte Wanderung auf einem Teilstück des Biodiversitätspfads geplant.