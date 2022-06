> "Lebendiger Neckar": Das regionale Großereignis entlang des Neckars von Eberbach bis Ilvesheim bietet am Sonntag auf einer reizvollen Strecke ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Show-, Tanz-, Theater- und Musikeinlagen. Zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein runden den Tag ab. Für alle Interessierten bieten sich am Aktionstag die Möglichkeit, die Strecke entlang des Neckars autofrei zu genießen. Ob zu Fuß, per Rad, per Schiff, mit Inlinern oder Rollstühlen: Auf der rund 46 Kilometer langen Strecke kann die attraktive Fluss- und Uferlandschaft des Neckars erkundet werden. Wer nur eine Teilstrecke radeln will, kann bequem das erweiterte Verkehrsangebot von Bus und Bahn nutzen.

> Straßenfest Limbach: Am Wochenende wird Limbach zum Festmeile. Das traditionelle Straßenfest rund um den Schlossplatz wird am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich, begleitet vom Musikverein, eröffnet. Ab 20 Uhr unterhält der Lokalmatador Patrick Noe mit einem "Akustischen Heimspiel" die Festbesucher. Auch am Sonntag lockt das vielfältige Angebot der Vereine und Martktbeschicker die Gäste ab 10.15 Uhr in den Ortskern. Der verkaufsoffene Sonntag ist eine zusätzliche Bereicherung und rundet das Angebot mit viel Musik, Tanz, Stimmung und mancher Köstlichkeit perfekt ab.

> Sommerfest Hardheim: Nach zwei Jahren Corona-Pause meldet sich das Hardheimer Sommerfest wieder zurück. Neben dem allgemeinen Festbetrieb sorgen Bands, Sänger, die Musikkapelle Bretzingen und der Musikverein Schweinberg für musikalische Unterhaltung. Am Freitag ab 18.30 Uhr, Samstag ab 14 Uhr sowie Sonntag ab 11 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Programm rund um das historische Schloss, den Kirchplatz und die Schule auf die Besucher. Auch die Hardheimer Autohäuser mit einer Ausstellung, der Gemeindekindergarten mit einer Aufführung sowie eine Bike-Show sind mit dabei. Am Sonntag wird zudem ein Familien-Einkaufstag in den Geschäften mit vielen Aktionen und Attraktionen geboten.

> "Umsonst & Draussen-Festival" Würzburg: Wie immer im Juni, wie immer auf den Mainwiesen, richtig groß und weiterhin ohne Eintritt! Das "Umsonst & Draussen" ist ein großes Festival auf den Mainwiesen mit über 50 lokalen und auswärtigen Bands auf mehreren Bühnen. Selten große Stars, aber viele neue, spannende Acts. Und es gibt weit mehr als nur Musik: Ausstellungen, eine Messe am Sonntag, viele Infostände von Initiativen, ein üppiges Kinderprogramm und etliches mehr. Hier können sich alle eine Auszeit nehmen, Menschen begegnen und neue kennenlernen, neugierig sein und feiern.

> "Odenwald Country Fair" Eulbach: Die "Odenwald Country Fair" ist eine Garten- und Genussmesse der besonderen Art im traumhaften Ambiente des Englischen Gartens Eulbach (Michelstadt). Über 200 Aussteller begrüßen Besucher, um Schönes, Stilvolles, Nützliches, Antikes, Wertvolles, Blühendes und Zweckmäßiges für Garten, Park, Haus und Hof sowie das ganz persönliche Wohlbefinden zu entdecken. Das Flair des Englischen Gartens Eulbach lädt zum Verweilen, Genießen und Bummeln ein. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm untermalt die Veranstaltung. Die "Odenwald Country Fair" ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

> Schlosserlebnistag Wertheim: Am Sonntag findet in vielen Schlössern Baden-Württembergs der Schlosserlebnistag statt. Auch der "Förderverein Schlösschen im Hofgarten" bietet von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie an. Unter dem Motto "Tierisch gut" können Kinder mit ihren Eltern an verschiedenen Aktivitäten im und um das Schlösschen teilnehmen. In den Pavillons werden verschiedene Outdoorspiele, eine Schnipseljagd und Kinderschminken angeboten. Im Schlösschen kann man in Rokokogewänder schlüpfen, eine eigene Krone basteln und an einer fürstlichen Tafelrunde erleben, wie früher in edlen Schlössern gespeist wurde. Kunstwerke in und mit der Natur können im Naturkünstler-Pavillon um 14, 15 und 16 Uhr mit Kindern und ihren erwachsenen Begleitern hergestellt werden. Musikalisch begleitet wird der Schlosserlebnistag von der "Dixie-Jazz-Band". Auch die Sonderausstellung "Kunst geht neue Wege – Die Berliner Secession" kann kostenfrei besichtigt werden.

> Weinfest Lauda: Immer am dritten Wochenende im Juni wird die Altstadt von Lauda zum Treffpunkt aller Wein- und Weinfestfreunde. Drei Tage lang wird ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein geboten. An Weinständen, in Lauben und Kellergewölben erwarten die Gäste erlesene Weine und kulinarische Spezialitäten, die für den Gaumen keine Wünsche offen lassen. Musik, Gesang, Tanz und weitere kulturelle Darbietungen laden zum Verweilen in der Altstadt ein. Auch für die kleinen Weinfestbesucher haben sich die Veranstalter wieder etwas einfallen, wie beispielsweise ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg oder einen Kinderflohmarkt. Geöffnet hat das Weinfest am Freitag von 17 bis 23.30 Uhr, am Samstag von 11 bis 23.30 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 21 Uhr.