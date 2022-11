Von Rüdiger Busch

Buchen. Was war das für ein wilder Ritt durch die Themen, die die Welt bewegen: von der Fußball-Weltmeisterschaft bis zur MeToo-Debatte, von Putin bis Boris Becker. Zwei Stunden lang hielt Kabarettist Rolf Miller am Freitag seinem Publikum in Buchen und den ganzen Promis aus Sport, Unterhaltung und Politik gekonnt den Spiegel vor.

Mit kunstvollen