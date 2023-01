Buchen/Bauland. (joc) Liebe RNZ-Leserinnen und Leser, liebe Bekannte und Freunde, ich möchte mich heute von Ihnen/euch verabschieden – nicht aus Buchen, dafür ist mir die Stadt zu sehr ans Herz gewachsen, aber aus meinem Arbeitsleben. Nach rund 34 Jahren als festangestellter Redakteur bei der Rhein-Neckar-Zeitung war gestern mein letzter Arbeitstag. Die Rente ruft. In dieser langen Zeit habe ich unter dem Kürzel "joc" immer gerne aus der Region berichtet und im täglichen Umgang viele nette Menschen kennengelernt. Dafür und dass ich einen solch interessanten Beruf ausüben durfte, bin ich sehr dankbar. Ebenso für das gute Arbeitsklima, das ich über all diese Jahrzehnte in der RNZ erleben durfte. In diesem Zusammenhang ein Dank an meine Kollegen, die es mir in den letzten Jahren ermöglicht haben, der von mir ungeliebten Digitalisierung weitgehend auszuweichen.

Trotz des guten Klimas in unserem Haus bin ich kein Freund großer Verabschiedungszeremonien, obwohl ich mit 1,87 Meter schon die entsprechende Größe dafür aufbringen könnte. Aber bei Beerdigungen (das hätte aus meiner Sicht bei mir durchaus noch etwas Zeit) und Verabschiedungen wird ja bekanntlich nicht immer die reine Wahrheit erzählt, und das wollte ich unserer Verlagsleitung nicht aufbürden. Es ist gut, dass sie (hoffentlich) wissen, dass ich ein toller Typ bin, sie müssen es nicht auch noch in einer Rede vor zahlreichen Gästen extra kommunizieren. So etwas wäre mir eher peinlich!

Eine Feier – ohne Reden – im Kreis meiner Kollegen wird es aber natürlich geben. Und da heißt das bodenständige Motto natürlich: "Bier statt Schampus". Und es darf ruhig auch mal eins mehr sein.

Meine Weltreise nach Buchen

In meinem letzten Zeitungsbericht möchte ich ausnahmsweise mal über mich selbst schreiben, Ihnen/euch zum Abschied unbekannte Seiten des Menschen und Redakteurs Joachim (joc) Casel – auch durchaus mit einem Augenzwinkern – näher bringen: Ich bin in Mosbach geboren und aufgewachsen. Am dortigen Gymnasium hatte ich länger anhaltende Gefechte mit zwei hartnäckigen Widersachern, die mir das Abitur streitig machen wollten: Mathematik und Physik. Nach der dann doch erfolgreich gemeisterten Reifeprüfung (Deutsch und ...