Binau. Nicht nur in nebligen Wäldern, auch entlang des Neckars, der sich durchs Tal schlängelt, sind zahlreiche Sagen und Legenden angesiedelt. Angesiedelt sind hier auch bis heute noch Reiher, die am Fluss schon seit Generationen auf Nahrungssuche gehen. So ist es kaum verwunderlich, dass sich sogar eine ganze Erzählung um die großen Vögel rankt.

Als Miriam Seisler sich erstmals eingängig mit der Erzählung befasste, stieß sie in alten Landkarten direkt auf den Gewannnamen "Reiherwald", der gegenüber von Binau, entlang des Radweges bei Guttenbach, verläuft. "Ich bin doch jedes Mal wieder überrascht, dass die Orte vieler Sagen immer noch Namen tragen, die auf diese zurückzuführen sind. Das ist absolut kein Einzelfall", berichtet sie.

Unterdes versucht ihr Mann Peter Seisler, die Sage zeitlich zu greifen zu bekommen: "Es könnte eine Erinnerung an die sogenannte kleine Eiszeit sein, die im 15. Jahrhundert begann und sich bis ins 19. Jahrhundert hineinzog. Möglicherweise spielt diese kollektive Erinnerung der Bevölkerung in die Legende hinein." In Chroniken sei überliefert, dass der Neckar damals dick mit Eis zugefroren war, dessen Schichten sich bis in die Dörfer zogen. "Man muss sich vor Augen halten, dass solche Ereignisse existenzielle Ängste mit sich gebracht haben – und deshalb auch nicht vergessen wurden", führt er aus.

Während der wohltätige Wassermann von Binau die Rolle des Retters einnimmt, gibt es aber auch eine Legende, die sich um einen nicht ganz so netten, uralten Wassergeist rankt: die des Hookemanns – also des Hakenmanns. Gerade unvorsichtige Badende soll er gerne mit einem großen Haken (daher der Name) zu sich hinab in die Tiefe des Flusses ziehen. Diese beiden ambivalenten Darstellungen von Wasserwesen finden Miriam und Peter Seisler absolut erklärbar: "Der Neckar galt einst als der wildeste Fluss Deutschlands. Die Geschichte des Hookemanns dürfte ihren Ursprung in der zerstörerischen Kraft haben, die das Wasser mit sich bringen kann", erklärt Peter Seisler.

Gerade die Ganztagsnacht, die Johannisnacht im Juni, gelte in den alten Überlieferungen als die gefährlichste Nacht, um sich am Neckar aufzuhalten. Denn da soll der Hookemann auf Jagd nach Unvorsichtigen gehen. Die Seislers sehen in dieser Erzählung eine ganz reale Warnung: "Es ist gut möglich, dass früher, in so einer Feiernacht, einfach viel passiert ist. Bis heute gibt es Unfälle am Neckar, bei denen Menschen ertrinken. Man darf den Fluss auch heute nicht unterschätzen", geben sie zu bedenken.

Dem gegenüber steht der wohltätige Wassermann von Binau. "Zwar war der Fluss durch Eis und Überschwemmung mit Gefahr verbunden, er war und ist bis heute aber auch eine wichtige Lebens- und Handelsader, die am Fuße des Odenwaldes entlang führt. Ganze Gemeinden lebten von der Schifffahrt. Über das Wasser wurden Waren und somit Nahrungsmittel transportiert", wissen die Seislers. Die Waage zwischen dem tödlichen und dem lebensspendenden Fluss komme in dieser Erzählung gut zum Tragen.

Doch noch viel mehr Sagen ranken sich in Neckartal und Odenwald um Wasserwesen. "Tatsächlich geht es da aber meistens um Wasserfräulein, die in Seen hausen. Es gibt nur wenige Legenden zu Wassermännern", merkt Miriam Seisler an. Bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass es in dieser Gegend so gut wie keine natürlichen Seen gibt. Auch hierfür haben die Sagensammler eine Erklärung: "Der Odenwald hat zwar fast keine natürlichen Seen, dafür aber extrem viele Quellen. Diese Quellen, also fließendes, frisches Wasser, waren für unsere Vorfahren überlebenswichtig", erklärt Miriam Seisler.

Auch seien diese Plätze als Zugänge in die Welt der Geister gesehen worden und mystische Orte der Fruchtbarkeit und des Lebens gewesen. Noch lange nach der Christianisierung habe man dort der großen Göttin Frau Holle, die die meisten heute nur noch aus dem Grimm’schen Märchen kennen, gehuldigt. "Das lässt sich daran nachvollziehen, dass die Kirche dies irgendwann schriftlich verbot", fügt Miriam Seisler hinzu.

Erhalten geblieben ist dieser alte Glaube auch in der Legende um die "Hulle Fraali" bei Walldürn und Hardheim. "Auffallend ist, dass in den zahlreichen Legenden, die sich um sie ranken, alle Wasserfräulein sterben. Das Motiv könnte so gedeutet werden, dass es sich bei ihnen um alte Quellgöttinnen oder Nymphen handelt, die in den Sagen überdauert haben", glaubt Seisler. Den Tod der Wasserfräulein sieht sie als Symbol dafür, dass die alten Gottheiten, bedingt durch die christliche Religion, nicht mehr existieren konnten und durften.

Doch nicht alles löschte der neue Glaube aus – manches adaptierte er auch: "Auf alten Quellheiligtümern stehen heute oft christliche Kapellen", weiß Peter Seisler zu berichten. Und das seien Ausflugsziele, an denen man sich den Sagen ganz wunderbar annähern kann ...