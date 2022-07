Von Heiko Schattauer

Region Mosbach. Die Rahmenbedingungen sind seit Wochen bestens, in den Freibädern in der Region konnte man sich über mangelnden Zulauf zuletzt kaum beklagen. Reichlich Sonnenschein und fast ausnahmslos hohe Temperaturen sorgen für gute Besucherzahlen – und helfen dabei, die Betriebskosten abzufedern. Auch die explodierenden Energiepreise schwappen noch nicht direkt in die Freibäder, diese Saison bleibt in den Einrichtungen zwischen Schwarzach und Schefflenz, von Gundelsheim bis Reichenbuch der "Betriebspegel" konstant. Heißt: Eintrittspreise und Wassertemperaturen müssen trotz besorgniserregender Entwicklungen auf dem Energiemarkt nicht angehoben bzw. abgesenkt werden – zumindest vorerst nicht. Eine entsprechende Nachfrage in der Region fiel halbwegs beruhigend aus. Das verdeutlicht auch der folgende Überblick, den wir mit allen relevanten Informationen zu den Bädern vervollständigt haben.

famos Mosbach

Öffnungszeiten: Jeweils 9 bis 20 Uhr, ab 1. September 9 bis 19 Uhr.

Preise: Tageskarte Erwachsene 5,50 Euro; Ermäßigte 4 Euro.

Parkplätze finden sich direkt vor dem Bad, Bushaltestelle und S-Bahn-Station in der Nähe.

Das gibt’s alles: Schwimmerbecken, Sprungbecken; Baby-/Kleinkinderbecken.

Gastro: Kiosk.

Gibt es Anpassungen? "Diese Saison bleibt alles, wie es ist", sagt der Geschäftsführer des Bad-Betreibers Stadtwerke Mosbach, Wassertemperatur und Preise bleiben also stabil.

Info: www.swm-online.de/freizeitbaeder-in-mosbach

Welle Reichenbuch

Öffnungszeiten: Bei guter Witterung von 14 bis 20 Uhr.