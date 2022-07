Buchen-Hainstadt. (ankf) Ausgefeilte Gitarrenriffs, raue bis sanfte Stimmen, harte Drumsolos und eine tolle Atmosphäre konnte man an diesem Wochenende in Hainstadt erleben. Die Rockshow "Prime Session" heizte ihrem Publikum in Hainstadt im Gewerbepark mit Rockballaden, All-Time-Rockklassikern, Stadionhymnen und besten Metalsongs ordentlich ein.

Im Gespräch mit dem Bandleader Wolfdieter