Das hing jedoch weniger mit geheimen Kräften zusammen, als vielmehr damit, dass Hänel und ein paar andere Sponsoren Geld zusammengelegt und das Spiel wieder eröffnet hatten. "Inzwischen hat das Kupferfläschle auch schon wieder vier- oder fünfmal den Platz gewechselt", erzählt Hänel. Die Schnitzeljagd ist also wieder im vollen Gange. Gesichtet wurde der "sagenumwobene Schinderhannes-Gegenstand" inzwischen mehrfach. In ...

"Die Flasche kann man ersetzen, das was drin war leider nicht", bedauert Sebastian Hänel. Eine Karte, auf der alle bisherigen Verstecke markiert waren sowie ein Logbuch, in dem sich alle Finder verewigt hatten, sind unwiederbringlich verloren. Eine Umfrage unter den Spielteilnehmern hatte vor etwas mehr als einem Jahr ergeben, dass man noch etwas warten wollte, ein neues Fläschchen zu besorgen – die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Mit den Monaten wurden die Stimmen, die die Anschaffung eines neuen Suchobjekts forderten, immer lauter. Und in der magischen Zeit um Halloween konnte man nicht nur "schaurige Gestalten um den Sieben-Saure-Suppenstein" (wie Hänel auf Facebook schrieb) schleichen sehen, sondern auch ein kupferfarbenes Fläschchen an der neuen Holzbrücke in Schwarzach.

"Der Gedanke hinter der gemeinsamen Suche ist, die Gemeinden einander näherzubringen, und so für mehr Kommunikation zwischen den Dorfgemeinschaften zu sorgen", hatte Hänel im vergangenen Jahr erklärt – und das Konzept ging auf. Mehr als 100 Verstecke hatte die kleine kupferfarbene Flasche, der man eine Legende rund um den berühmt-berüchtigten Räuber Schinderhannes angedichtet hatte, gefunden, bevor sie dann im Sommer des vergangenen Jahres verschwand. Auch ein im September 2021 ausgesetztes Kopfgeld sowie eine Vermisstenmeldung in der RNZ ließen das beliebte Fläschchen nicht mehr auftauchen.

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist eine Mischung aus Schnitzeljagd und Flaschenpost, die der Schwarzacher Sebastian Hänel im März 2021 ins Leben rief. Als während der Pandemie das gesellschaftliche Leben stilllag, hatten viele Gemeinden kleine Besteck-Suchen ins Leben gerufen, um an der frischen Luft zumindest einem gemeinsamen spaßigen Zeitvertreib nachzugehen. Hänel hatte dann die Idee, diese Aktivität über die Gemeindegrenzen hinaus auszuweiten, scharte ein Team um sich und gründete die Facebook-Gruppe "Jagd uffs ourewäller Kupferfläschle".

Etwas hat man aber in der zweiten Runde dazugelernt: "Diesmal habe ich, bevor ich die Flasche ausgesetzt habe, ein Etikett aufgeklebt, das sie als Gegenstand eines Spiels ausweist", meint Hänel. Seine Vermutung ist, dass die erste einer Aufräumaktion zum Opfer fiel und irgendwo im Müll gelandet ist. Er fügt hinzu: "Ich habe auch den Namen der Facebook-Gruppe auf die Flasche geschrieben – vielleicht möchte ja ein zufälliger Finder auch ganz spontan noch mitmachen ..."

Wie beliebt die Suche nach dem "Räuberschatz" inzwischen geworden ist, zeigt sich allein schon daran, dass die besagte Facebook-Gruppe inzwischen mehr als 400 Mitglieder hat – und fast täglich kommen neue hinzu. Wer sich der Suche noch anschließen möchte, kann der "Jagd uffs ourewäller Kupferfläschle" in dem sozialen Netzwerk ganz einfach beitreten und sich beteiligen. Die Regeln sind einfach: Wer es findet, muss es wieder verstecken, postet einen Hinweis in die Gruppe und darf sich auf der (neuen) Karte und im (neuen) Logbuch verewigen. Hänel und alle Sucher hoffen indes, dass dem neuen Fläschchen eine längere Amtszeit beschieden ist as seinem Vorgänger – auch wenn irgendwo tief in ihren Herzen doch noch eine leise Hoffnung ist, dass dieser zusammen mit den schon gesammelten Erinnerungen doch noch einmal auftaucht ...