Neckar-Odenwald-Kreis. "Wer tapfer ist, ist ohne Furcht, wer ohne Furcht ist, ist ohne Traurigkeit; wer ohne Traurigkeit ist, ist glücklich." So soll es schon der römische Philosoph und Stoiker Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr. - 65 n. Chr.) gesagt haben. Statt von Tapferkeit ist heute in der Fachsprache von Resilienz die Rede, wenn es um Strategien geht, Krisen mental gut zu überstehen. Für viele Menschen im Moment eine nicht unerhebliche Herausforderung, mit Corona-Pandemie, Inflation, Krieg in der Ukraine und Energiekrise gleichzeitig im Nacken.

Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. "Wer tapfer ist, ist ohne Furcht, wer ohne Furcht ist, ist ohne Traurigkeit; wer ohne Traurigkeit ist, ist glücklich." So soll es schon der römische Philosoph und Stoiker Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr. - 65 n. Chr.) gesagt haben. Statt von Tapferkeit ist heute in der Fachsprache von Resilienz die Rede, wenn es um Strategien geht, Krisen mental gut zu überstehen. Für viele Menschen im Moment eine nicht unerhebliche Herausforderung, mit Corona-Pandemie, Inflation, Krieg in der Ukraine und Energiekrise gleichzeitig im Nacken.

Da sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass jeder Hilfe im Neckar-Odenwald-Kreis finden kann, der sie braucht, macht Dr. Karsten Rudolf deutlich. Er ist Ärztlicher Direktor der Diakonie-Klinik in Mosbach und Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Johannes-Diakonie. Anlässlich des "Welttags der seelischen Gesundheit" hat Rudolf gemeinsam mit Dr. Lukas Alexa (Ärztlicher Leiter des Zentrums für Psychische Gesundheit Neckar-Odenwald), Susann Oltmanns-Heller (Leiterin Sozialpsychiatrischer Dienst und Ambulant Betreutes Wohnen beim Diakonischen Werk des Neckar-Odenwald-Kreises), Felicitas Tumfart (Bereichsleiterin Sozialpsychiatrie bei der Awo Neckar-Odenwald) und Dr. Martina Kirsch (Leiterin der Suchtberatungsstellen im Kreis) zum Pressegespräch eingeladen, um über "seelische Gesundheit in bewegten Zeiten" zu informieren.

Trotz vieler positiver Veränderungen und wachsender Aufgeschlossenheit in der Gesellschaft seien psychische Erkrankungen häufig leider immer noch mit einem Stigma behaftet. Die Experten eint das Anliegen, zu vermitteln, "dass psychiatrische Krankheiten zur gesellschaftlichen Realität gehören und die Menschen inkludiert sein müssen", wie Rudolf deutlich macht.

Ein stabiles soziales Umfeld sei essenziell, um schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen, führt Dr. Lukas Alexa weiter aus. Eine allgemeine Anleitung, die eigene Resilienz zu stärken, gebe es zwar nicht, "aber bestimmte Faktoren, die ganz gut bekannt sind": Neben familiärem, freundschaftlichem oder gesellschaftlichem Rückhalt spiele auch eine stabile Bindung in der kindlichen Entwicklung eine wichtige Rolle.

Bei Therapien gehe es oft darum, die Selbstwirksamkeit zu stärken, also den Patienten "dabei zu helfen, die innere Überzeugung zu erlangen, schwierige oder herausfordernde Situationen gut meistern zu können – und das aus eigener Kraft heraus", so der Ärztliche Leiter des Zentrums für Psychische Gesundheit Neckar-Odenwald. Ferner sei Resilienzfähigkeit auch genetisch bedingt und von den kognitiven Eigenschaften beeinflusst.

Eine erhöhte Vulnerabilität, besonders unter Krisen zu leiden, stellen die Experten vor allem bei Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status fest. "Wenn zum Beispiel das Arbeitsverhältnis schon ein prekäres war und mit Corona dann Kurzarbeit oder sogar der Jobverlust einherging, ist das Kartenhaus manchmal ganz schnell zusammengebrochen", sagt Susann Oltmanns-Heller. Niederschwellige Anlaufstellen, die den Betroffenen einen geschützten Rahmen bieten, seien dann "ein großer Gewinn", ergänzt Felicitas Tumfart. Das während der Lockdowns reduzierte Angebot solcher sei eine starke Beeinträchtigung gewesen. "Die Besucher sind sehr glücklich, dass der Austausch miteinander nun wieder uneingeschränkt möglich ist", berichtet die Awo-Bereichsleiterin Sozialpsychiatrie.

Dr. Martina Kirsch spricht in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung von Selbsthilfegruppen an. Nicht nur im Suchtkontext fänden Betroffene dort Zugehörigkeit. "Für viele Menschen mit verschiedenen Problemen in unseren bewegten Zeiten, wo alles drum herum so unsicher geworden ist, bilden Selbsthilfegruppen wichtige Stabilitätsstrukturen." Gerade in Kriegs- und Krisenzeiten sei es bedeutsam, "dass Menschen zusammenkommen und sich austauschen können", betont die Leiterin der Suchtberatungsstellen im Landkreis.

Mit der Corona-Pandemie seien viele Möglichkeiten der Unterstützung erst einmal weggebrochen, allen voran für diejenigen, die zum ersten Mal Hilfe benötigt haben, erklärt Rudolf. Es sei wichtig, künftig zu überlegen, "welche Einschnitte wir den Menschen zumuten". Vor allem bei jenen, die bereits latente psychische Erkrankungen aufgewiesen hatten, würden Krisen oft zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit führen. Man müsse "die Bedeutung von Begegnungsstätten in Krisenzeiten komplexer denken", sagt Karsten Rudolf.

Aufgrund von Energieknappheit nun Schwimmbäder oder Turnhallen zu schließen, sei "ein fatales Signal", meint der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Johannes-Diakonie. Denn gerade für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien hätten die Lockdowns gravierende Einschnitte bedeutet. Soziale Teilhabe wie etwa beim Sport sei deshalb nun wichtiger denn je.

Wen die aktuellen Entwicklungen belasten, dürfe nicht "wie gelähmt in der Opferrolle verharren, sondern muss aktiv werden", ergänzt Lukas Alexa. "Das heißt nicht, dass man sofort die ganze Welt retten muss, aber zum Beispiel durch einen Spendenaufruf oder Kleidersammelaktionen mit der Situation umzugehen lernen und den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen."

Info: Der Neckar-Odenwald-Kreis ist bezüglich Experten für die Psyche gut aufgestellt und vernetzt: www.gesundheit-nok.de/wegweiser