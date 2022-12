> Wildpark Bad Mergentheim: Einer der artenreichsten Wildparke in Europa beeindruckt mit über 70 verschiedenen in Europa heimischen Tierarten wie Greifvögel, Luchse, Dam- und Rothirsche, Wildschweinen und Fischottern in weitgehend natürlichen Gehegen. Mit bis zu 30 Tieren beherbergt der Wildpark in Bad Mergentheim außerdem das wahrscheinlich größte Wolfsrudel in Europa, das bei den zweimal am Tag stattfindenden Fütterungsrundgängen zu bestaunen ist.

Dabei erklären die Tierpfleger alle Tiere eingehend und weisen auf die natürliche Lebensumgebung hin. Zu sehen gibt es auch Flugvorführungen mit Tauben und Greifvögeln sowie Arbeitsvorführungen von Haus- und Nutztieren wie Hütehunden, Kaltblutpferden, Hauseseln, Hausziegen und Ochsengespannen, bei denen die althergebrachte Zusammenarbeit von Tieren und Menschen demonstriert wird.

Für die kleinen Besucher gibt es einen Spielbauernhof mit Streichelzoo. Geöffnet ist täglich von 10.30 bis 17 Uhr, an Silvester bis 14.30 Uhr. Die Fütterungsrunde startet um 10.40 und um 13.30 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.wildtierpark.de

> Solymar Bad Mergentheim: Einen perfekten Ort, um die Seele baumeln zu lassen, bietet die Solymar-Therme, die in vier Themenbereiche gegliedert ist: das Sport- und Familienbad, das Vital- und Solebad, die Saunalandschaft und der Spa-Bereich. In sechs verschiedenen mit Heilwasser gefüllten Becken kann man in 34 bis 37 Grad heißes, besonders wertvolles Sole-Mineral-Thermalwasser eintauchen und sich von sanften Wasserstrahlen massieren lassen.

Das Sport- und Freizeitbad ist nicht nur für Sportschwimmer da, sondern bietet der ganzen Familie mit seinen Wasserattraktionen Freizeitspaß im Wasser. Die großzügige Saunalandschaft mit fünf verschiedenen Saunen sowie der Spa-Bereich schaffen Raum für individuelle Auszeiten und Entspannung. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 Uhr, an Silvester von 9 bis 14 Uhr und an Neujahr von 10 bis 22 Uhr.

> Krippenausstellung Künzelsau: "Ochse, Esel, Elefant und Känguru – Weihnachtskrippen von Neapel bis Sydney" zeigt das Museum Würth in Künzelsau noch bis 29. Januar. Sie sind fester Bestandteil des christlichen Weihnachtsfests – und das nicht nur in Europa, sondern weltweit: Weihnachtskrippen. Ob aus Holz, Stein oder Ton, in lebensgroß oder so klein, dass sie in eine Streichholzschachtel passen, Weihnachtskrippen gibt es in allen erdenklichen Formen und Materialien von Australien bis Südamerika. Das Museum ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet, an Silvester geschlossen, an Neujahr von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Eine kostenlose, öffentliche Führung findet am Sonntag um 15 Uhr statt (Anmeldung unter www.kultur.wuerth.com).