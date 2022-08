Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Der menschliche Körper ist für ein Leben mit Bewegung programmiert. Diese kann gleichermaßen begeisternd wie erfüllend sein. In unserem Alltag kommt sie allerdings inzwischen oft viel zu kurz, selbst bei Kindern ist oft ein Mangel an Bewegung auszumachen. Vor diesem Hintergrund hat man nun in der Region etwas in Bewegung gebracht: Rund 60 Fachkräfte nahmen dieser Tage an den beiden Zertifizierungsveranstaltungen für den Bewegungspass in Mosbach und Buchen teil.

Mit ihrer Teilnahme wurden die Erzieherinnen sowie die ehrenamtlich tätigen Übungsleiterinnen und Übungsleiter befähigt, den Bewegungspass in ihrer Einrichtung umzusetzen. Weitere Zertifizierungen fanden bereits in Mosbach statt. Insgesamt sind derzeit 28 Kindertageseinrichtungen und 17 Vereine zertifiziert. "Die Annahme des Angebots in unserem Kreis ist absolut erfreulich. Ich kann nur weitere Einrichtungen ermutigen, die Motorik der Kinder mit dem Bewegungspass gezielt zu fördern", so der Vorsitzende der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Neckar-Odenwald-Kreis, Landrat Dr. Achim Brötel.

Bei den Zertifizierungsveranstaltungen im Juli im Sportzentrum Odenwald sowie in der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach handelte es sich keineswegs um eine passive Informationsveranstaltung. Den Teilnehmern ging es um mehr: Die Befähigung zu erhalten, den Bewegungspass mit den Kindern umsetzen und die beliebten Drachenaufkleber vergeben zu dürfen. Die Aufkleber sammeln die Kinder für jede erfolgreich absolvierte Übung, von der "Ameise", über die "Schlange" bis hin zum "Bären".

Julia Watzal ist seit diesem Jahr als Multiplikatorin für den Neckar-Odenwald-Kreis tätig und nimmt die Zertifizierungen im Kreis vor. Die zweite Veranstaltung wurde durch die Referentin Alexandra Krebs aus Freudenstadt vertreten. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde gingen die Multiplikatorinnen in einem kurzweiligen Theorieteil auf die Entwicklung und Bedeutung der frühkindlichen Motorikförderung sowie auf das Konzept des Bewegungspasses ein.

Danach folgten zwei Praxisblöcke am Vor- und Nachmittag: In Gruppenarbeit wurden die Übungen aufbereitet und allen Anwesenden erläutert sowie verschiedene Spielvarianten aufgezeigt, um Kinder bestmöglich auf die Übungen vorzubereiten. Die Teilnehmer hatten großen Spaß bei der Umsetzung. Das eigene Ausprobieren ist ein wesentlicher Bestandteil der eintägigen und kostenlosen Zertifizierungsveranstaltung. "Wer die kindgerechten Übungen selbst durchführt, weiß auch, worauf es ankommt", erklärt Watzal.

Das Konzept des Bewegungspasses, ...