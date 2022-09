Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Das Landratsamt stellt immer wieder fest, dass Erdauffüllungen vorgenommen werden, die nicht genehmigt sind beziehungsweise nicht fachgerecht ausgeführt wurden. "Oft wird ungeeignetes Auffüllmaterial mit sehr hohem Steingehalt bis hin zu Bauschutt oder belastetem Material verwendet", heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Dies könne eine Verschlechterung der Bodenqualität, im schlimmsten Fall sogar eine Verunreinigung des Areals und Grundwassers mit Schadstoffen zur Folge haben.

Das Landratsamt weist deshalb darauf hin, "dass Bodenaushub nur dann flächenhaft aufgetragen werden darf, wenn dadurch der Boden verbessert wird oder aber Bodenfunktionen wiederhergestellt werden, ohne dass dabei die Beschaffenheit des Bodens erheblich beeinträchtigt wird". Daher müssen die Eignung des vorgesehenen Materials vor der Auffüllung auch geprüft und die Erdarbeiten fachgerecht ausgeführt werden.

Überdies könne die Auffüllung je nach Umfang (Höhe beziehungsweise Fläche) und Lage des Grundstücks entweder der Genehmigung bedürfen oder ganz unzulässig sein. Auch für genehmigungsfreie Auffüllungen im eigenen Garten gelten die Vorgaben des Abfall-, Bodenschutz-, Naturschutz- und Wasserrechts.

"Wer Geländeauffüllungen ohne Genehmigung oder in nicht geeigneter Art und Weise vorgenommen hat, muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Rückbau auf eigene Kosten rechnen", schreibt das Landratsamt weiter. In Extremfällen sind das bis zu 50.000 Euro. Deshalb sollte in jedem Fall die Zulässigkeit einer Auffüllung vorab mit dem Landratsamt abgeklärt werden.

Info: Antragsunterlagen und Auskunft gibt es beim Fachdienst Umwelt-Technik und Naturschutz im Landratsamt unter Tel.: 06261/841776 oder per E-Mail: umwelt@neckar-odenwald-kreis.de.