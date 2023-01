Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im Neckar-Odenwald-Kreis werden dieser Tage wieder die ausgedienten Christbäume gesammelt. Vielerorts sammeln örtliche Vereine. Dort, wo dies nicht der Fall ist, übernimmt dies die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (Kwin). In Zusammenarbeit mit den Maschinenringen werden ausschließlich am Samstag, 14. Januar, an den üblichen Abgabestellen der sommerlichen Grüngut-Bringaktion die Christbäume angenommen. Natürlich können die abgeschmückten Bäume zu den jeweiligen Öffnungstagen aber auch an den Grüngutplätzen abgegeben werden.

Die Weihnachtsbäume werden anschließend kompostiert, der holzige Anteil in einem Biomasseheizkraftwerk energetisch verwertet. Deshalb müssen die Bäume sorgfältig abgeschmückt, d. h. ohne Lametta und jeglichen sonstigen Baumschmuck sein. Nicht abgeschmückte Bäume werden nicht angenommen.

> Aglasterhausen: Maschinenring Bringaktion in Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell und Michelbach.

> Billigheim: Vereinssammlung der Feuerwehr in der Gesamtgemeinde, am 14. Januar.

> Binau: Vereinssammlung (Posaunenchor) am 14. Januar.

> Elztal: Maschinenring-Bringaktion in Auerbach, Dallau, Muckental, Neckarburken, Rittersbach.

> Fahrenbach: Maschinenring-Bringaktion in Robern und Trienz.

> Limbach: Laudenberg, Heimat- und Verkehrsverein) am 14. 1.; Krumbach (SV) am 14. 1.; Balsbach und Wagenschwend (KLJB) am 28. 1.; Limbach (Jugendfeuerwehr) am 14. 1.

> Mosbach: Maschinenring-Bringaktion in Lohrbach (am Feuerwehr-Gerätehaus von 16 bis 16.45 Uhr), Vereinssammlungen in Sattelbach (ATS) am 14. 1., Waldstadt (DPSG) am 14. 1., Neckarelz und Diedesheim (DPSG) am 14. Januar.

> Neckargerach: Vereinssammlung (Jugendfeuerwehr) am 14. Januar.

> Neckarzimmern: Vereinssammlung (FC Phönix) am 14. 1. in Neckarzimmern, Steinbach, Burg Hornberg und Stockbronner Hof.

> Neunkirchen: Maschinenring-Bringaktion in Neunkirchen, hier auch Annahme für Neckarkatzenbach, Annahme am Grüngutplatz Leibfried.

> Obrigheim: Vereinssammlung in Obrigheim und Mörtelstein (Feuerwehr) am 14. Januar.

> Schefflenz: Vereinssammlung am 14. 1. (Mittel- und Unterschefflenz: Sportverein, Oberschefflenz/Kleineicholzheim: Musikverein).

> Schwarzach: Vereinssammlung (Freiwillige Feuerwehr) am 14. Januar.

> Waldbrunn: Vereinssammlung in Strümpfelbrunn (Jugendfeuerwehr), Mülben (Fichtensteller), Weisbach (SC), Termine dort noch nicht bekannt. Für alle anderen Ortsteile: Annahme am Grüngutplatz.